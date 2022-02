Ab morgen könnt ihr für kurze Zeit den Multiplayer kostenlos auf PS4 und PS5 ausprobieren

Ihr wolltet schon immer einmal PS Plus ausprobieren oder seid an den Spielen im Abo interessiert? Ab morgen könnt ihr PS Plus für ein paar Tage kostenlos ausprobieren.

Was ist das für eine Aktion? Vom 12. Januar bis zum 14. Februar könnt ihr kostenlos auf der PS4 und der PS5 den Multiplayer nutzen. Normalerweise müsst ihr für den Multiplayer auf der PlayStation bezahlen und dafür braucht ihr PS Plus. Nur für eine Handvoll Titel benötigt ihr kein PS Plus für den Multiplayer auf PS4 und PS5

Während der Aktion könnt ihr dann etwa den Multiplayer-Modus Call of Duty: Vangaurd kostenlos auf der PS4 oder PS5 spielen und braucht dafür gerade kein Abo.

Was ist PS Plus? PS Plus ist ein Abo-Dienst für die PS4 und PS5. Ihr benötigt PS Plus, wenn ihr viele Spiele online zocken wollt. Zu dem Multiplayer bekommt ihr jeden Monat 3 kostenlose Spiele, die ihr mit aktiviertem Abo kostenlos spielen könnt.

Normalerweise zahlt ihr 60 Euro im Jahr für PS Plus

Wer PS Plus abonnieren möchte, der zahlt für ein 12-Monate-Abonnement normalerweise 59,99 €. Es gibt aber auch Sales, bei denen ihr das Abo auch günstiger bekommt.

Als Abo-User erhaltet ihr dann außerdem jeden Monat 2 ausgewählte, kostenlose Spiele für die PlayStation 4 und einen Gratis-Titel für die PS5. Die PS4-Spiele können übrigens allesamt problemlos über das Abwärtskompatibilitäts-Feature der PS5 auch auf Sonys neuester Konsolengeneration gespielt werden.

Die Spiele sind dann für bestimmte Zeiträume als digitaler Download im PS Store verfügbar und kosten (abseits der regulären Abo-Gebühren) euch nichts extra. Im Februar sind das aktuell:

EA Sports UFC 4

Planet Coaster: Console Edition

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure – für die PS5

