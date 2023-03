Twitch: US-Streamer beschwert sich über deutsche Level im Mario Maker, kriegt Ärger mit dem Gesetz

Der amerikanische Twitch-Streamer MoonMoon (32) verärgerte einen deutschen Zuschauer, als er deutsche Level in Super Mario Maker 2 kritisierte. Denn der meldete ihn offenbar prompt den Behörden.

Was ist das für ein Streamer? Der Amerikaner Jesse gehört als “MoonMoon” zu den sogenannten Variety-Streamern, zeigt also verschiedene Spiele vom bunten Blöckchen-Spiel Minecraft zum düsteren Elden Ring. Dabei sehen ihm im Schnitt 15.000 Leute zu (via sullygnome).

Ausgerechnet das vermeintlich harmlose Super Mario Maker 2 sorgte nun aber für Ärger. Dabei handelt es sich um ein Game, in welchem Spieler eigene Level des Jump’n’Run-Klassikers Super Mario erstellen und anderen zur Verfügung stellen können.

MoonMoon legte sich mit dem Falschen an

Welchen Ärger handelte sich der Streamer ein? In einem Stream vom 21. März zockte war MoonMoon mal wieder in Super Mario Maker 2 unterwegs, als er auf ein Level stieß, dass offenbar von einem deutschen Nutzer erstellt worden war.

Dabei fiel ihm eine passende Anekdote ein: Der Streamer offenbarte, eine alarmierende E-Mail erhalten zu haben. So ganz genau wusste er aber nicht, was es damit auf sich hat: “Ich habe eine NetzDG-Beschwerde bekommen. Wisst ihr, was das ist? Es ist der Name des Gesetzes in Deutschland, das das Internet regelt.”

Was ist NetzDG? Die Abkürzung steht für Netzwerkdurchsetzungsgesetz, mit vollem Namen heißt es Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Es trat im Oktober 2017 in Kraft und verpflichtet Anbieter und Anbieterinnen sozialer Netzwerke dazu, Beschwerden von Nutzern und Nutzerinnen nachzugehen. Damit soll Hasskriminalität im Netz bekämpft werden (via

Wie kam es dazu? MoonMoon hat da eine Theorie. Denn zuvor hatte er sich in einer Tirade über deutsche Level in Super Mario Maker 2 ausgelassen: Die seien alle furchtbar. Der Streamer vermutet, dass das jemandem in Deutschland überhaupt nicht gepasst habe.

Den entsprechenden Clip haben wir euch hier eingebunden:

Der Streamer steht jedoch zu seinen Worten. Deutsche Level seien einfach nur schlechtere japanische Level und die seien ebenfalls furchtbar. Für MoonMoon war die E-Mail die erste Beschwerde dieser Art. Sie scheint ihn jedoch nicht allzu schwer getroffen zu haben.

MoonMoon ist nicht der einzige amerikanische Streamer, für den das ferne Deutschland zahlreiche Rätsel aufgibt. Auch Tyler “Tyler1” Steinkamp, der LoL-Troll vom Dienst, musste kürzlich erfahren, dass hierzulande nicht alles so ist, wie in der Heimat. Dabei wollte er doch nur entspannt die europäischen Server erobern und dabei Fast Food futtern.

