Trailer zum neuen CoD Modern Warfare lll sieht gut aus, aber Fans ätzen: „Habe die 5 Sekunden Gameplay geliebt“

Der Shooter Call of Duty: Modern Warfare lll verspricht im aktuellen Gameplay-Trailer mehr, als es tatsächlich zu sehen gibt. Auch wenn der Trailer sich cinematisch ansprechend präsentiert, sind Fans enttäuscht vom wenigen Gameplay, das wir zu sehen bekommen.

Wann erscheint das neue Call of Duty im Jahr 2023? Call of Duty: Modern Warfare lll erscheint am 10. November 2023 für PC, PS4/5 und Xbox. Die Pre-Order ist über die offizielle Website jedoch schon erhältlich und gewährt euch ebenfalls Zugang zur Beta, sobald diese startet.

Was der Trailer zeigt? Im Großen und Ganzen ist der Trailer eine Ansammlung von aufregenden Videosequenzen. Ihr bekommt einige Kampfszenen zu sehen, die aber größtenteils nicht dem Gameplay entnommen sind.

Als Erstes fallen einem die Gebiete auf, die jeweils in kurzen Abschnitten gezeigt werden. Beginnend mit einer am Wasser liegenden, stark bewachten Festung, die wir erklimmen bis zu modernen Fabrikanlagen.

Unter einer dicken Eisschicht bekommt ihr im Trailer eine große Unterwasserexplosion zu sehen. Ebenfalls scheinen sich unter Wasser ein paar Kämpfe abzuspielen, wie uns ein paar Sekunden des Trailers erahnen lassen.

In der Videobeschreibung versprechen die Entwickler, dass sich unter den Maps, mit denen COD Modern Warfare 3 startet, auch ikonische Mehrspieler-Maps und die bis jetzt größte Zombie-Map befinden werden.

Was fällt auf? Es ist interessant, dass der Trailer als Gameplay-Trailer angekündigt ist, denn vom tatsächlichen Gameplay ist darin am wenigsten zu sehen.

In der Kommentarsektion (via Youtube) wird die Enttäuschung der User, in einigen bissigen und lustigen Sprüchen, darüber ziemlich deutlich.

Was zeigt das Gameplay? Was euch die kleineren Gameplay-Ausschnitte versprechen, sind viele Stealth-Missionen, Verbündete herumschicken, Sprengstoff anbringen, das Hinabgleiten an Seilen und ein paar Tauchgänge. Viel mehr bekommt ihr bis jetzt tatsächlich nicht zu sehen.

