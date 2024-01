Gamer weltweit feiern 13-jährigen Jungen für eine große Leistung – Aber eine TV-Moderatorin sagt: „Geh mal raus!“

Vor wenigen Tagen schaffte es der 13-jährige Youtuber und Tetris-Experte Blue Scuti die NES-Version von Tetris durchzuspielen. Dies löste eine Welle der Begeisterung und des Zuspruchs in der Gaming-Szene aus. Eine TV-Moderatorin von Sky News aus Großbritannien rät dem Jungen jedoch an die frische Luft zu gehen und erntet herbe Kritik.

Was genau ist Blue Scuti passiert?

Blue Scuti ist ein Youtuber und Tetris-Experte.

Vor wenigen Tagen erreichte er Level 237 in besagtem Spiel und es fror ein, was als der True Killscreen und das Ende von Tetris angesehen wird.

und das Ende von Tetris angesehen wird. Seit Blue Scuti dies geschafft hat, feiert ihn die Gaming-Szene weltweit und er erntete viel Lob sowie Zustimmung.

In unserer News zum Thema könnt ihr auch noch einmal alle Details nachlesen:

Was genau hat die Sky-News-Moderatorin gesagt? Während einem Segment bei Sky News, einem größeren TV-Sender in Großbritannien, sprach News-Host Jayne Secker Blue Scutis Erfolg an. Zu Beginn ihrer Moderation gibt sie ihren Zuschauern Kontext und erklärt, was genau Tetris ist sowie was genau Blue Scuti geschafft hat.

Das insgesamt ca. 47 Sekunden dauernde Segment schloss sie mit den folgenden Worten ab:

Als Mutter würde ich einfach sagen: Nimm Abstand vom Bildschirm. Geh mal raus. Schnapp frische Luft. Tetris zu schaffen ist kein Lebensziel. Jayne Secker via Sky News, ca. 4. Januar 2024

Während der gesamten Moderation lächelt sie leicht süffisant in die Kamera und lacht bei ihren letzten Worten etwas. Ihre Anmerkung zur frischen Luft nutzt sie als Übergang zur Wettervorhersage.

Chris Scullion, ein Redakteur bei VGC-News, teilte das Snippet auf X.com (ehem. Twitter). Hier könnt ihr euch die vollen 47 Sekunden ansehen:

Wie reagierte die Gaming-Community? VGC-Redakteur Chris Scullion schreibt seine Meinung bereits in seinem Post. Darin kritisiert er Sky News dafür, dass sie auch 2024 immer noch Videospieler an die frische Luft schicken wollen, vor allem da sie erst kurz vor dem Segment einen 16-jährigen Darts-Spieler gelobt hatten. Den Darts-Spieler haben sie anscheinend jedoch nicht nach draußen geschickt.

In den Kommentaren unter Scullions Post sammeln sich die wütenden und vor den Kopf gestoßenen Gamer. @MrDalekJD schreibt unter anderem, die Selbstgefälligkeit der Moderatorin bringe sein Blut zum Kochen. Unwissend zu sein sei die eine Sache, aber den Weltrekord eines 13-Jährigen im Free-TV so zu präsentieren, sei peinlich.

User @Squidapple schließt sich @MrDalekJD an: Es wurde buchstäblich Geschichte geschrieben – von einem Kind – und sie wirft diesen dummen Kommentar ein, der einfach nur peinlich ist. Er würde genau zu den 80er-Jahre-Reportern passen, die über diese Nintendos reden.

Wieder andere wie @The_Stebe fragen, ob die Moderatorin dem 16-jährigen Darts-Spieler auch geraten habe, an die frische Luft zu gehen. Darts spielen sei ja auch kein Lebensziel.

Viele User, darunter unter anderem @Iainchambers und @Pengu reposteten das Video mit der Anmerkung, niemand würde den Leuten, die Netflix bingen, sagen, sie sollen mal an die frische Luft gehen.

Insgesamt machen viele Gamer ihrer Wut und ihrem Ärger über den Post in den Kommentaren Luft. Vor allem die Art und Weise, wie Jayne Secker ihr Fazit rüberbringt, frustriert die Community sehr: Frische Luft sei ja gut für Menschen. Dies sei aber kein Grund, einen so tollen Erfolg derart herablassend zu kommentieren.

Ärgert euch der Kommentar der Moderatorin ebenfalls? Wie steht ihr zu der Aussage, Gamer sollten doch mehr an die frische Luft gehen? Wir sind gespannt auf eure Meinung.