Das Problem der miesen Launches ist schon fast so alt wie das MMO-Genre selbst. Die meisten Spieler kennen es, doch alle gehen damit unterschiedlich um. Wie sieht es bei euch aus?

So verlaufen viele Launch-Days: Bei den meisten MMOs und Multiplayer-Games kann man davon ausgehen, dass es zum Launch eine Vielzahl an Problemen geben wird. Nicht umsonst hat sich das Sprichwort “Never play on Launch / Patch Day” in der Community eingebürgert. Es warnt die Leute davor, dass sie sich auf einen Launch nicht zu sehr freuen sollten.

Die meisten von euch wissen schon aus Erfahrung, dass Release-Daten für MMOs mit Vorsicht genossen werden müssen. Singleplayer-Spiele wie das nächste Zelda-Game oder Horizon: Zero Dawn kann man oft einfach runterladen oder in die Konsole schieben und einfach loslegen.

Bei MMOs muss man Server-Problemen rechnen und es gibt mehr als genug Beispiele, die das bestätigen:

Kaum ein größeres Multiplayer-Spiel kann damit angeben, einen sauberen Launch hingelegt zu haben.

Die Community reagiert auf das Problem sehr unterschiedlich. Es beginnt beim Verständnis und Schulterzucken, über Gleichgültigkeit, bis hin zu richtigem Ärger und Zorn. Manche folgen auch mal dem Rat des Sprichwortes und warten erst einige Tage oder gar Wochen, bevor sie in das neue Game einsteigen.

Und wie sieht es bei euch aus?

Wie geht ihr denn damit um, wenn ein MMO oder Multiplayer-Game, das ihr unbedingt zocken wollt, einen richtig miesen Launch hinlegt? Ärgert es euch? Ist es euch egal? Oder seid ihr von Leuten genervt, die sich darüber aufregen? Findet ihr, dass es für schlechte Launches in unserer Zeit keine Entschuldigung mehr gibt oder habt ihr Verständnis mit den Entwicklern?

