MMORPG auf Steam ist 5 Monate nach Start endlich auf Deutsch spielbar, begrüßt euch in kunterbuntem Vergnügungspark

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten die erste Saison von WoW: Midnight, ein spannendes Interview, Sorge um ein Amazon-MMORPG und mehr.
Highlights der Woche:
- WoW Midnight ist gut – aber es gibt Probleme. Besonders drei davon müssen behoben werden, damit die Erweiterung ein Erfolg wird, argumentiert unser MeinMMO-Dämon Cortyn.
- Saison 1 von Midnight ist gestartet! Wer den aktuellen Raid in World of Warcraft abschließt, dürfte sich die Augen reiben. Denn die ganze Welt verändert sich.
- Mit OnlyFangs 3 geht das nächste große WoW-Projekt auf Twitch an den Start. Alles, was bisher bekannt ist, findet ihr hier.
- Zum 10-jährigen Jubiläum des MMORPGs Black Desert lud Pearl Abyss zu einem Geburtstags-Event nach Sevilla ein. Spieler aus unterschiedlichen Teilen Europas sowie MeinMMO-Redakteurin Caro waren vor Ort dabei. Die Macher sowie auch die Chefin beantworteten ihr einige Fragen zum Jubiläum und erklärten, was dieser Meilenstein für ihr MMO sowie ihre Spieler bedeutet.
- Blue Protocol: Star Resonance hat mit Starland eine neue Vergnügungspark-Karte erhalten. Außerdem könnt ihr das MMORPG jetzt auch mit deutschen Texten erleben. Die Details dazu findet ihr auf Steam.
Was ist sonst noch passiert? Unser MMORPG-Experte Karsten Scholz hat sich die vergangenen 2 Wochen in der riesigen Welt von Crimson Desert getummelt und herausgefunden, wie viel Black Desert in dem Action-Adventure steckt und welche Stärken sowie Schwächen das neue Spiel von Pearl Abyss hat – hier geht’s zum Anspielbericht zu Crimson Desert
Neues Kapitel für Mists of Pandaria Classic
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Für WoW könnt ihr euch aktuell einen knuffigen Twitch Drop für euer Eigenheim erschauen. Die Details erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite von WoW.
- Am 01. April 2026 startet Mists of Pandaria Classic in das Eskalation-Update. Mit dabei: neue Szenarien, die namensgebende Quest-Kampagne, das Brachland-Schlachtfeld und die Fortsetzung der legendären Questreihe. Die Details? Auf blizzard.com.
- Beim Stöbern in einem Buchladen kann man tolle Dinge finden. Manchmal sogar Statuen zu World of Warcraft, die einen hohen Wert haben.
- Tiefen sollten in World of Warcraft Midnight Ruhm und Ehre bieten für alle, die den härtesten Endboss schaffen. Doch nach wenigen Stunden war der Spaß vorbei.
- Eine dicke Bannwelle ist in dieser Woche in World of Warcraft eingeschlagen. Viele Exploiter wurden bestraft – nicht nur mit Zeit, sondern auch mit einem dramatischen Abzug.
- Es könnte die sonderbares Promotion-Aktion von World of Warcraft aller Zeiten sein. Denn mit einer Mount-Verteilung verdienten einige zeitweise viele Hunderte Euro. Etwas später war das Mount dann aber auch wieder einfach so in WoW zu haben. Blöd für die, die bis zu 500 Euro gezahlt hatten.
- Die erste Welle richtig dicker Buffs und Nerfs gab’s diese Woche für World of Warcraft Midnight. Es ging bis zu 66 % runter für einige Fähigkeiten.
- In China hat die Polizei den Betreiber einer Botfarm für WoW gestürmt und veröffentlicht, wie professionell es dabei zugeht.
- Jeff Kaplan teilte in dieser Woche Anekdoten aus dem originalen Team für World of Warcraft. Ein Detail ist besonders spannend: Wenn das Entwickler-Urgestein das Sagen gehabt hätte, wären die letzten 20 Jahre bei vielen Fans ganz anders verlaufen.
- Amazon zieht sich wohl immer mehr aus der MMORPG-Sparte zurück. Jetzt gab es zwei prominente Abgänger bei Lost Ark und die Fans fürchten, das Ende könnte nah sein.
- In The Elder Scrolls Online ist das Fest der Narren gestartet und lässt euch ordentlich Handelsbarren verdienen.
- Am 23. März 2026 beginnt in Final Fantasy XIV die Wundereiersuche. Alle Details zum Event erfahrt ihr auf dem offiziellen Lodestone von Square.
- Im neuen Teil von Tico Talks ging es über die jüngsten Server-Zusammenlegungen, das kommende Brosche-Accessoire und die für April geplanten Inhalte, darunter 2 neue Koop-Dungeons, neue Affixe sowie ein neues PvP-Schlachtfeld. Ihr findet die Folge auf YouTube und im Folgenden:
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Die Entwickler von Albion Online haben in einem Livestream ihr kommendes Grafik-Update vorgestellt und dabei gezeigt, wie schön das deutsche MMORPG aussehen kann.
- Wer in Tibia Stufe 8 erreicht, landet ab jetzt auf der neuen Insel Targuna, die euch bis mindestens Stufe 20 an die Hand nehmen soll. Mit dem neuen Inhalt gab es auch Balancing-Anpassungen und Fixes. Alle Details dazu findet ihr auf tibia.com.
- Embers Adrift hatte diese Woche mit derart starken Server-Problemen zu kämpfen, dass die Server für eine Weile offline mussten. Das Problem ist mittlerweile gefixt. Spieler mussten sich auf einen kleinen Rollback der Daten einstellen. Die Details findet ihr auf Steam.
- EVE Online hat ein Update für die Catalyst-Erweiterung erhalten, mit Balance-Anpassungen, der Verstärkung von Schiffs-Rollen und einer neuen PvE-Aktivität für Trägerschiff-Piloten. Die Patch Notes findet ihr auf eveonline.com.
- Mit einem neuen Update hat RuneScape die Art der täglichen Herausforderungen angepasst, damit sich Spieler freier dabei fühlen, wann sie wofür einloggen. Die umfassenden Erklärungen rund um diesen Plan findet ihr auf runescape.com.
- Der neue Patch von MapleStory brachte ein Crossover mit One Punch Man, einen frischen Dungeon, die Einführung vom World-Archive-System und eine Überarbeitung für den Wild Hunter. Die Patch Notes findet ihr auf nexon.com, der Trailer auf YouTube stimmt auf das Crossover ein.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Das neue MMORPG Aion 2 kämpft in Asien mit Bots, die die Spielwährung in die Inflation treiben. Jetzt präsentieren die Entwickler neue Maßnahmen. Außerdem gibt’s jetzt die Möglichkeit, die UI des MMORPGs anzupassen (Quelle: mmorpg.org.pl)
- Das neue MMORPG Prism 2033 wurde frisch auf Steam angekündigt und setzt statt des üblichen Mittelalter-Settings auf eine moderne Großstadt wie bei GTA 6 – mit einer Prise abgefahrener Sci-Fi.
- Auf Steam gab’s eine Zusammenfassung aus dem jüngsten Stream zu Scars of Honor. Die Entwickler sprachen unter anderem über die Kampferfahrung, die Caster-Form von Druiden und das Design von Gegnern und Ausrüstung.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.