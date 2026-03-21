MMORPG auf Steam ist 5 Monate nach Start endlich auf Deutsch spielbar, begrüßt euch in kunterbuntem Vergnügungspark

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten die erste Saison von WoW: Midnight, ein spannendes Interview, Sorge um ein Amazon-MMORPG und mehr.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Unser MMORPG-Experte Karsten Scholz hat sich die vergangenen 2 Wochen in der riesigen Welt von Crimson Desert getummelt und herausgefunden, wie viel Black Desert in dem Action-Adventure steckt und welche Stärken sowie Schwächen das neue Spiel von Pearl Abyss hat – hier geht’s zum Anspielbericht zu Crimson Desert

Neues Kapitel für Mists of Pandaria Classic

Das passierte bei den großen MMORPGs:

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Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Die Entwickler von Albion Online haben in einem Livestream ihr kommendes Grafik-Update vorgestellt und dabei gezeigt, wie schön das deutsche MMORPG aussehen kann.

Wer in Tibia Stufe 8 erreicht, landet ab jetzt auf der neuen Insel Targuna, die euch bis mindestens Stufe 20 an die Hand nehmen soll. Mit dem neuen Inhalt gab es auch Balancing-Anpassungen und Fixes. Alle Details dazu findet ihr auf tibia.com.

Embers Adrift hatte diese Woche mit derart starken Server-Problemen zu kämpfen, dass die Server für eine Weile offline mussten. Das Problem ist mittlerweile gefixt. Spieler mussten sich auf einen kleinen Rollback der Daten einstellen. Die Details findet ihr auf Steam.

EVE Online hat ein Update für die Catalyst-Erweiterung erhalten, mit Balance-Anpassungen, der Verstärkung von Schiffs-Rollen und einer neuen PvE-Aktivität für Trägerschiff-Piloten. Die Patch Notes findet ihr auf eveonline.com.

Mit einem neuen Update hat RuneScape die Art der täglichen Herausforderungen angepasst, damit sich Spieler freier dabei fühlen, wann sie wofür einloggen. Die umfassenden Erklärungen rund um diesen Plan findet ihr auf runescape.com.

Der neue Patch von MapleStory brachte ein Crossover mit One Punch Man, einen frischen Dungeon, die Einführung vom World-Archive-System und eine Überarbeitung für den Wild Hunter. Die Patch Notes findet ihr auf nexon.com, der Trailer auf YouTube stimmt auf das Crossover ein.

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Das neue MMORPG Aion 2 kämpft in Asien mit Bots, die die Spielwährung in die Inflation treiben. Jetzt präsentieren die Entwickler neue Maßnahmen. Außerdem gibt’s jetzt die Möglichkeit, die UI des MMORPGs anzupassen (Quelle: mmorpg.org.pl)

Das neue MMORPG Prism 2033 wurde frisch auf Steam angekündigt und setzt statt des üblichen Mittelalter-Settings auf eine moderne Großstadt wie bei GTA 6 – mit einer Prise abgefahrener Sci-Fi.

Auf Steam gab’s eine Zusammenfassung aus dem jüngsten Stream zu Scars of Honor. Die Entwickler sprachen unter anderem über die Kampferfahrung, die Caster-Form von Druiden und das Design von Gegnern und Ausrüstung.

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist