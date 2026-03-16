Neues MMORPG auf Steam verzichtet auf Mittelalter-Fantasy, setzt wie GTA 6 auf Rennwagen und Sturmgewehre

MMORPGNews
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Neues MMORPG auf Steam verzichtet auf Mittelalter-Fantasy, setzt wie GTA 6 auf Rennwagen und Sturmgewehre

Das neue MMORPG Prism 2033 wurde frisch auf Steam angekündigt und setzt statt des üblichen Mittelalter-Settings auf eine moderne Großstadt wie bei GTA 6 – mit einer Prise abgefahrener Sci-Fi.

Was ist das für ein Spiel? Prism 2033 ist ein neues MMORPG für PC und Mobile, das sich stark von den gewohnten Genrevertretern abgrenzt. So gibt es zwar Quests und Spielmodi wie in einem Themenpark, das Kampfsystem und die Fortbewegung erinnern aber eher an GTA 6.

Statt Äxte und Bögen gibt es Sturmgewehre, statt Greifen und Pferde gibt es Sportwägen und statt Burgbelagerungen gibt es interstellare Flottenschlachten.

Prism 2033 geht hier auch einen Schritt weiter und ersetzt nicht einfach die gleichen Funktionen mit Assets aus der nahen Zukunft, wie das Reiten von Pferden mit dem Fahren von Sportwägen, spielerisch erinnert das Kampfsystem eher an einen Shooter.

Hier könnt ihr den Trailer zu Prism 2033 sehen:

Prism 2033 zeigt im Trailer wie wichtig KI-NPCs für das MMORPG sind
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Neues MMORPG auf Steam verzichtet auf Mittelalter-Fantasy, setzt wie GTA 6 auf Rennwagen und Sturmgewehre Neues Rollenspiel ist perfekt für Abende, an denen euch eure DnD-Runde abgesagt hat Ein Aufbauspiel auf Steam hat mich bis 6 Uhr morgens wachgehalten, weil es eine gefährliche Mischung aus Features bietet Neues RPG sieht so gut aus, dass selbst Nvidia es unterstützt, bringt Schwertkämpfe von echten Meistern Das neueste Spiel der schwedischen Strategie-Genies bestraft euch jetzt, wenn ihr es euch zu gemütlich macht Eines der besten Spiele auf Steam bekommt ein Spin-off, liefert völlig neues Gameplay, bietet für kurze Zeit einen kostenlosen Test Ich habe schon 10 Stunden in der Demo von Windrose versenkt und musste dafür nicht mal meine Freunde versklaven Über 150 Stunden erledigte ich als Kartoffel endlose Alienhorden auf Steam, und mit 96 % glücklichen Spielern bin ich nicht allein Koop-Spiel auf Steam bietet Dungeons wie in WoW, bekommt 28-mal mehr Spieler, weil es auf die Community hört Entwickler verbindet Aliens mit realistischer Raumfahrt auf Steam – bekommt Hilfe von Weltraum-Experten Neues Koop-Spiel auf Steam macht euch zum Weltraumpiloten, startet jetzt erste Beta Neues Spiel sieht aus wie Diablo als Battle Royale, kündigt jetzt kostenlose Demo auf Steam an

Zwischen Superhelden und Sims

Was zeichnet das Spiel aus? Auch wenn sich Prism 2033 als MMORPG betitelt, wirkt das erste Gameplay zum Spiel eher wie ein sehr bunter Genre-Mix. So legen die Entwickler viel Wert auf die KI-NPCs, mit denen man nicht nur auf Dates gehen, sondern auch eigene Kinder haben darf.

NPCs können zudem angechattet werden und reagieren dann voll vertont dank KI-Stimmen auf die Eingabe. Die NPCs sollen auch auf Schüsse, Feuer oder andere Ereignisse um sich herum reagieren und sich zum Beispiel einen Feuerlöscher schnappen oder in Deckung gehen.

Sogar einen Lebenszyklus haben die virtuellen Menschen. Sie gehen nicht nur am Tag ihren Hobbys, ihrer Arbeit und ihrem Leben nach, sondern werden mit der Zeit auch älter.

Wie spielt sich das MMORPG? Während die KI-NPCs ein Highlight für Prism 2033 sind, geht es beim Gameplay nicht so sehr um ein klassisches MMORPG. Stattdessen kämpft man mit Sturmgewehren und fährt in Autos hin und her.

Es gibt aber auch Superhelden im MMORPG die mit bunten Fähigkeiten gegen Feinde kämpfen können. Ob die Entwickler hier auf Charakter-Wechsel wie bei Genshin Impact setzen, ist jedoch noch unklar. Beim Questen hingegen darf man wie in einem typischen Themenpark-MMORPG von A nach B laufen und sich um Freunde und Feinde kümmern.  

Besonders interessant sind aber wohl die angekündigten Gilden-Schlachten. Hier sollen die Spieler zusammen mit ihrer Gilde in großen Raumschlachten gegen andere Spieler antreten und im PvP gegeneinander kämpfen.

Was hat es mit den Paralleluniversen auf sich? Prism 2033 spielt nicht nur in der bunten Großstadt, in der der eigene Spielcharakter als Detektiv die Feinde zur Rechenschaft ziehen muss, sondern auch in abgedrehten Portalwelten. Diese führen an verschiedene Orte, in denen es auch Fantasy-Kreaturen wie Drachen gibt.

Das soll wohl für Abwechslung sorgen und bricht das moderne Hochglanz-Setting wieder etwas auf. Auch gibt es in den ersten Gameplay-Ausschnitten bereits Events zu sehen, wie einen T-REX, der die Stadt und seine Bewohner heimsucht.

Mehr zum Thema
WoW hat ein Deutschland-exklusives Mount – Aktion scheitert, Reittiere schon jetzt auf eBay
von Cortyn
WoW nerft viele Klassen: So ändert sich euer Charakter am Mittwoch
von Cortyn
Lohnt sich Final Fantasy XIV im Jahr 2026?
von Alexander Mehrwald

Hätte sich Prism 2033 selbst nicht als MMORPG beschrieben, wäre das Ganze eher eine abgedrehte Konkurrenz für GTA 6, denn viele MMORPG-Elemente wie Leveling, Loot oder eine Charakterprogression konnte man bislang nicht sehen. Gleichzeitig sind Shooter-MMORPGs selten, weshalb der Titel das Genre mit seinem neuen Ansatz vielleicht komplett umkrempeln könnte. GTA 6 bekommt 2026 jedoch noch mehr Konkurrenz: Ein neues Gacha-Spiel sieht aus wie GTA in einer Anime-Welt, in der ich von einem Auto verprügelt werde 

Quelle(n): 17173.com, Steam, YouTube
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Steam Account vererben, 3000 Spiele Titelbild

Gamer ätzt über Steam, weil er seine 3.000 Spiele nicht vererben darf – Die Community zeigt ihm, wie es trotzdem geht

Deep Rock Galactic Thumbnail Launch Trailer

Einer der besten Koop-Shooter auf Steam bekommt ein Spinoff basierend auf einem der besten Roguelites

Starfinder afterlight lu und roboter titel

Neues RPG setzt auf Sci-Fi mit abgefahrenen Aliens und Arthur Morgan erzählt die Story, bringt kostenlosen Test auf Steam

Bild zu der Serie FBI Special Crime Unit

Wenn ihr vor einem Jahr auf Steam das falsche Spiel heruntergeladen habt, sucht euch jetzt das FBI – Und ja, Valve betont, das ist das echte FBI

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx