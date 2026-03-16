Neues MMORPG auf Steam verzichtet auf Mittelalter-Fantasy, setzt wie GTA 6 auf Rennwagen und Sturmgewehre

Das neue MMORPG Prism 2033 wurde frisch auf Steam angekündigt und setzt statt des üblichen Mittelalter-Settings auf eine moderne Großstadt wie bei GTA 6 – mit einer Prise abgefahrener Sci-Fi.

Was ist das für ein Spiel? Prism 2033 ist ein neues MMORPG für PC und Mobile, das sich stark von den gewohnten Genrevertretern abgrenzt. So gibt es zwar Quests und Spielmodi wie in einem Themenpark, das Kampfsystem und die Fortbewegung erinnern aber eher an GTA 6.

Statt Äxte und Bögen gibt es Sturmgewehre, statt Greifen und Pferde gibt es Sportwägen und statt Burgbelagerungen gibt es interstellare Flottenschlachten.

Prism 2033 geht hier auch einen Schritt weiter und ersetzt nicht einfach die gleichen Funktionen mit Assets aus der nahen Zukunft, wie das Reiten von Pferden mit dem Fahren von Sportwägen, spielerisch erinnert das Kampfsystem eher an einen Shooter.

Hier könnt ihr den Trailer zu Prism 2033 sehen:

Zwischen Superhelden und Sims

Was zeichnet das Spiel aus? Auch wenn sich Prism 2033 als MMORPG betitelt, wirkt das erste Gameplay zum Spiel eher wie ein sehr bunter Genre-Mix. So legen die Entwickler viel Wert auf die KI-NPCs, mit denen man nicht nur auf Dates gehen, sondern auch eigene Kinder haben darf.

NPCs können zudem angechattet werden und reagieren dann voll vertont dank KI-Stimmen auf die Eingabe. Die NPCs sollen auch auf Schüsse, Feuer oder andere Ereignisse um sich herum reagieren und sich zum Beispiel einen Feuerlöscher schnappen oder in Deckung gehen.

Sogar einen Lebenszyklus haben die virtuellen Menschen. Sie gehen nicht nur am Tag ihren Hobbys, ihrer Arbeit und ihrem Leben nach, sondern werden mit der Zeit auch älter.

Wie spielt sich das MMORPG? Während die KI-NPCs ein Highlight für Prism 2033 sind, geht es beim Gameplay nicht so sehr um ein klassisches MMORPG. Stattdessen kämpft man mit Sturmgewehren und fährt in Autos hin und her.

Es gibt aber auch Superhelden im MMORPG die mit bunten Fähigkeiten gegen Feinde kämpfen können. Ob die Entwickler hier auf Charakter-Wechsel wie bei Genshin Impact setzen, ist jedoch noch unklar. Beim Questen hingegen darf man wie in einem typischen Themenpark-MMORPG von A nach B laufen und sich um Freunde und Feinde kümmern.

Besonders interessant sind aber wohl die angekündigten Gilden-Schlachten. Hier sollen die Spieler zusammen mit ihrer Gilde in großen Raumschlachten gegen andere Spieler antreten und im PvP gegeneinander kämpfen.

Was hat es mit den Paralleluniversen auf sich? Prism 2033 spielt nicht nur in der bunten Großstadt, in der der eigene Spielcharakter als Detektiv die Feinde zur Rechenschaft ziehen muss, sondern auch in abgedrehten Portalwelten. Diese führen an verschiedene Orte, in denen es auch Fantasy-Kreaturen wie Drachen gibt.

Das soll wohl für Abwechslung sorgen und bricht das moderne Hochglanz-Setting wieder etwas auf. Auch gibt es in den ersten Gameplay-Ausschnitten bereits Events zu sehen, wie einen T-REX, der die Stadt und seine Bewohner heimsucht.

Hätte sich Prism 2033 selbst nicht als MMORPG beschrieben, wäre das Ganze eher eine abgedrehte Konkurrenz für GTA 6, denn viele MMORPG-Elemente wie Leveling, Loot oder eine Charakterprogression konnte man bislang nicht sehen. Gleichzeitig sind Shooter-MMORPGs selten, weshalb der Titel das Genre mit seinem neuen Ansatz vielleicht komplett umkrempeln könnte. GTA 6 bekommt 2026 jedoch noch mehr Konkurrenz: Ein neues Gacha-Spiel sieht aus wie GTA in einer Anime-Welt, in der ich von einem Auto verprügelt werde