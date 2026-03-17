WoW: Nur heute um 13 Uhr könnt ihr ein Mount bekommen, für das andere 500 € gezahlt haben

Ein besonders exklusives Reittier für World of Warcraft gibt es in wenigen Stunden wieder. Wir verraten, wie ihr an das Mount kommt.

Update: Inzwischen hat Blizzard sich zur Verfügbarkeit der Reittiere gemeldet. Das lest ihr weiter unten.

Originalmeldung: Gestern hatten wir über ein Reittier in World of Warcraft berichtet, das rasch zu einem der seltensten Mounts in der Geschichte des Spiels wurde. Eine Promo-Aktion zwischen World of Warcraft und Pringles, die nur im deutschsprachigen Raum stattfinden sollte. Es lockte ein Reittier, das „Thunder-Ridged Elekk“. Doch die Aktion ging gehörig schief. Nicht Spielerinnen und Spieler sicherten sich die Codes, sondern Scalper, die damit richtig viel Geld verdienen wollten.

Jetzt sagt Pringles: Die Aktion geht weiter, ihr habt heute noch einmal eine Chance auf das Reittier.

Was waren die Probleme? Die Aktion wurde gleich mehreren Problemen gepeinigt. Zum einen scheint es in der Organisation ein paar Fehler gegeben zu haben. Anders lässt sich kaum erklären, warum es lediglich 3.000 Codes gibt – bei einem Spiel mit mehreren Millionen Abonnenten. Ebenfalls verwunderlich ist, warum die Aktion bereits in einer Stadt mit Vorsprung begonnen hatte, in anderen Städten aber noch nicht.

Zuletzt kamen noch externe Einflüsse dazu. Denn die Seite wurde auch häufig aus dem Ausland aufgerufen, obwohl es eigentlich eine Aktion für Deutschland sein sollte. Außerdem sprechen die Veranstalter von „massiven Hackerangriffen“, gegen die man sich zur Wehr setzt.

Man spricht von Hacker-Angriffen. (Quelle: pringleswow.de)

Wie nimmt man an der Aktion teil? Trotz all der Negativität ist die Aktion noch nicht vorbei. Wer die Website pringleswow.de aufruft, sieht dort eine Nachricht, dass es heute (17.03.2026) um 13:00 Uhr weitergehen soll. Dann soll man sich wieder für die Aktion eintragen können und noch einige der Codes abgreifen, um sie dann im Spiel einlösen zu können – oder teuer zu verkaufen, so wie das viele andere bereits gemacht haben.

Denn wer aktuell auf eBay oder anderen Verkaufsplattformen schaut, findet dort einige Codes für das Reittier „Thunder-Ridged Elekk“. Die Preise variieren zwischen 100 € und 750 €, was das Mount zu einem der teuersten in der Geschichte von World of Warcraft macht.

Kann man das Reittier nie wieder bekommen? Das ist nicht sicher. Auch wenn auf kurze Sicht der Thunder-Ridged Elekk sicherlich ziemlich exklusiv sein wird, ist das normalerweise keine Garantie für die Zukunft. Denn viele ehemalige Promo-Belohnungen landen früher oder später in anderen Systemen des Spiels, wie etwa dem Handelsposten. Wir raten daher dringend davon ab, eine Menge Geld für das Reittier zu bezahlen – auf lange Sicht dürfte sich das wohl kaum lohnen.

Blizzard stellt klar: Mount wird anders verfügbar sein

Inzwischen hat der Vorfall solche Wellen geschlagen, dass Blizzard sich dazu geäußert hat. Die Entwickler planen, jedes limitierte Promo-Mount früher oder später in den Handelsposten zu stecken, damit es der breiten Masse zugänglich ist. Sie schreiben dazu im offiziellen WoW-Forum:

Seit der Einführung des Handelspostens haben wir in Betracht gezogen, jedes neue Promo-Reittier irgendwann über den Handelsposten zugänglich zu machen. Das erlaubt es uns, ein neues Mount erst nur für einen bestimmten Teil der Community zugänglich zu machen, wie etwa einem bestimmten Land mit begrenzter Verfügbarkeit, und später dann den ‚limitierten‘ Status zu entfernen.

Falls ihr den ganzen Stress nicht haben wollt – keine Sorge. Es gibt inzwischen weit über 1.000 Reittiere in World of Warcraft und auch einige neue, schicke in Midnight. Wir haben eine Liste mit 5 Reittieren aus WoW Midnight, die ihr euch ganz einfach verdienen könnt.