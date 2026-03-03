5 neue Mounts aus WoW: Midnight, die ihr ganz einfach farmen könnt

GuideMMORPG
5 Min. Cortyn 0 Kommentare Lesezeichen
5 neue Mounts aus WoW: Midnight, die ihr ganz einfach farmen könnt

In World of Warcraft Midnight gibt es sehr viele neue Reittiere. Einige davon sind extrem schick – und sogar sehr leicht zu farmen. Wir verraten euch, wie ihr sie bekommt.

World of Warcraft Midnight ist die neuste Erweiterung von Blizzards MMORPG und bringt von allem mehr – so natürlich auch eine Vielzahl neuer Reittiere, die Mounts. Während es einige einfach bei Ruhm-Händlern zu kaufen gibt, sind andere seltene Drops und wieder andere sind hinter kleinen Rätseln oder neuen Mechaniken versteckt. Wir zeigen euch 5 Mounts aus Patch 12.0, also der Release-Version von Midnight, die ihr ganz einfach einsacken könnt. Da ist für jeden Spieltyp und Geschmack etwas dabei.

Mit „einfach farmen“ meinen wir hier Aufgaben, die sich gut nebenbei erledigen lassen und keinen besonderen, hohen spielerischen Anspruch erfordern. Ihr müsst also nicht in mythische Raids oder besonders knackige Dungeons. Der Zeitaufwand kann aber variieren. Manche Mounts bekommt ihr in wenigen Sekunden, andere brauchen einige Wochen Zeit.

Alte Glühmilbe (Elder Glowmite)

WoW Mount Elder Glowmite
Die Glühmilbe ist was für … Milbenfreunde? Auf jeden Fall leicht gefarmt.
  • Zeitaufwand: Mittel
  • Gebiet: Harandar

So bekommt man das Mount: Um die Alte Glühmilbe einzusammeln, müsst ihr die Kampagne in Harandar begonnen haben. Das heißt, ihr habt den Immersangwald bereits abgeschlossen und euch danach für Harandar entschieden. Falls ihr die ganze Kampagne bereits durch habt, ist das noch besser.

In Harandar könnt ihr Motten finden, die auf der Minikarte als Schätze angezeigt werden. Insgesamt gibt es 120 dieser Motten in Harandar, die ihr ab verschiedenen Ruhm-Stufen bei den Hara’ti sehen könnt. Für die ersten 40 benötigt ihr Stufe 2, für die nächsten 40 Stufe 6 und für die letzten 40 Stufe 11.

Um die Alte Glühmilbe von Mottenhalterin Wew’tam (Koordinaten 49 / 54) in Harandar kaufen zu können, müsst ihr alle 120 Motten bereits gefunden haben. Anschließend könnt ihr für 10 Staub, den ihr von den Motten habt, die Glühmilbe erstehen.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
1
Gefällt mir!
0
Kommentieren
WoW Night Elf Yes Gold Pile titel title 1280x720

Gold verdienen in WoW Midnight – So geht es ganz einfach

WoW Guide Arrows Teleports titel title 1280x720

WoW: Wie komme ich nach …? Großer Guide für alle Orte

WoW Arator WoW Midnight Logo titel title 1280x720

WoW Midnight ist live – Ab jetzt können alle spielen

WoW Blood Elf Smile at Midnight troll titel title 1280x720

Ich habe in 3 Tagen über 50 Stunden WoW: Midnight gespielt – So gut ist es wirklich

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx