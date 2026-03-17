Entwickler wollte WoW ganz anders machen, Spieler sind sich sicher: „Das hätte die letzten 20 Jahre meines Lebens verändert” 

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2 Min. Karsten Scholz 0 Kommentare Lesezeichen
Entwickler wollte WoW ganz anders machen, Spieler sind sich sicher: „Das hätte die letzten 20 Jahre meines Lebens verändert” 

Jeff Kaplan spricht aktuell nicht nur über seine Zeit als Overwatch-Lead oder sein neues Spiel, er teilt auch Anekdoten aus dem originalen Team für World of Warcraft. Ein Detail ist besonders spannend.

Was verrät Jeff Kaplan? Der langjährige Entwickler-Veteran wurde bekanntlich von Rob Pardo zu Blizzard geholt, die beiden MMORPG-Fans kannten sich aus der EverQuest-Gilde „Legacy of Steel“. Kaplan war dabei neben Pat Nagle einer von nur zwei Quest-Designern. Außerdem half er dabei, die ersten Dungens und Raids zu entwerfen. Schnell stieg er zum Game Director auf, neben Tom Chilton und J. Allen Brack.

Jeff Kaplan nahm trotz seiner kurzen Zeit bei Blizzard also recht schnell eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von World of Warcraft ein. In einem 10-stündigen Livestream auf Twitch verriet er jetzt, dass er seinen Einfluss früh in der Entwicklung dafür nutzen wollte, WoW zu einem reinen First-Person-MMORPG zu verwandeln.

Jeff Kaplan erklärt, dass er stark von EverQuest geprägt worden ist. Er hatte daher gute Gründe für seinen Plan und wollte weitere Entwickler bei Blizzard dafür begeistern.

Ich wollte unbedingt, dass WoW First-Person wird. Ich habe viel dafür argumentiert. […] „EverQuest war komplett First-Person. Und seltsamerweise habe ich meine Gildenkollegen dadurch viel öfter aus nächster Nähe gesehen. Ich hatte das Gefühl, das Charakter-Design viel mehr wahrzunehmen und zu schätzen. Ich sah mich zwar nicht selbst, aber ich wusste, dass andere Leute mich so nah sahen. In EQ war mir das Aussehen meines Charakters deshalb eigentlich wichtiger als in WoW.

Jeff Kaplan auf Twitch

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„Das Spiel wäre ein Flop gewesen“

Wie reagiert die Community darauf? In einer Diskussion auf Reddit zeigen sich viele Spieler erleichtert, dass dieser Kelch an ihnen vorüber gegangen ist.

  • pragmatic84 erklärt auf Reddit: „Da ich in der Ego-Perspektive unter Motion Sickness leide, hätte diese Entscheidung die letzten über 20 Jahre meines Lebens verändert!“
  • stormdelta sieht das auf Reddit auch so: „Das Spiel wäre komplett unspielbar für mich gewesen, wenn es eine First-Person gehabt hätte.“
  • nepriyatel2 bekräftigt auf Reddit: „Gott sei Dank, das haben wir gerade noch so vermieden.“
  • ZombifiedSoul ist sich auf Reddit sicher: „Das Spiel wäre ein Flop gewesen.“
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Wie bewertet das MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz? Eine strikte Ego-Perspektive hätte sich zwangsweise auf viele Inhalte von WoW ausgewirkt, vor allem die Mechaniken in Dungeons und Raids, aber auch einige Klassen-Fähigkeiten hätten ganz anders funktionieren müssen. World of Warcraft wäre dadurch ziemlich sicher ein ganz anderes Spiel geworden.

Darüber hinaus kenne ich alleine in meinem engeren Umfeld mehrere langjährige WoW-Fans, die fast jedes Spiel mit Ego-Perspektive meiden, weil ihnen dort beim Zocken schlecht wird. Blizzard hätte mit einem WoW ohne Third-Person also sicherlich eine spürbar kleinere Zielgruppe erreicht. Und jetzt muss ich los, Uns-Jeff reagiert aktuell recht ruppig auf Kritik: Wenn ihr das neue Spiel von Jeff Kaplan nicht spielen wollt, hat er liebe Worte für euch: „Haltet eure Fresse. Keinen interessiert es.“

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