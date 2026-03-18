World of Warcraft bannt Spieler – Eine Woche Strafe für Exploiter

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World of Warcraft bannt Spieler – Eine Woche Strafe für Exploiter

Eine dicke Bannwelle in World of Warcraft ist eingeschlagen. Viele Exploiter wurden bestraft – nicht nur mit Zeit, sondern auch mit einem dramatischen Abzug.

„Exploit early, exploit often“ ist ein Spruch, den man in der WoW-Community häufig hört. Der Gedanke: Wenn man einen Spielfehler findet, sollte man den so stark wie möglich ausnutzen, weil Blizzard ohnehin nichts unternimmt. Dass sich das immer wieder als Trugschluss herausstellt, dürften heute eine ganze Menge Leute bemerkt haben, die in ihren WoW-Account einloggen wollten. Denn viele haben einen Bann kassiert und verpassen nun den Start in die Raids von WoW: Midnight.

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Eine Woche Sperre, Berufs-Wissen zurückgesetzt für Exploiter

Was für ein Exploit war das? In World of Warcraft Midnight kann man Wissenspunkte für die Berufe einmalig auch über Bücher erhalten, die über Ruf-Händler kaufbar sind. Eigentlich sollte jedes Buch nur einmal pro Charakter gekauft und verwendet werden können. Doch manche Spieler fanden heraus, dass man das Buch mehrfach kaufen und verwenden kann, solange man zwischendurch nicht das Inventar des NPCs schließt und genug Ressourcen hat.

Die Folge: Manche konnten sich nicht nur 10 Wissenspunkte kaufen, sondern ergaunerten sich 20, 30, 50 oder gar 100 dieser Punkte. Damit hatten sie temporär einen Vorteil von mehreren Monaten Spielzeit und konnten damit viel Gold verdienen.

Der Fehler wurde nach wenigen Stunden behoben.

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Was hat Blizzard jetzt gemacht? Passend zum Start des Raids und der reichhaltigen Tiefen hat Blizzard gehandelt. Die entsprechenden Accounts wurden für eine Woche gesperrt und sind nicht mehr zugänglich. Einige berichten auch von deutlich längeren Strafen, wenn es sich bei ihnen um Wiederholungstäter handelt.

Ebenfalls berichten einige, die nur „leicht“ exploitet haben und daher keine Sperre bekommen haben, dass ihnen die Wissenspunkte weggenommen und ihre Berufe zurückgesetzt wurden. Sie beginnen also wieder bei 0 Wissenspunkten und sind damit nun im Nachteil gegenüber allen, die fair gespielt und keinen Exploit ausgenutzt haben. Zumindest diese Aussage ließ sich bisher aber noch nicht bestätigen.

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Warum genau jetzt? Auch wenn der offizielle Saison-Start noch eine Woche dauert (dann öffnet erst Mythisch), ist die jetzt gestartete WoW-Woche wohl eine der lukrativsten der ganzen Erweiterung. Jetzt wollen Leute ihre Ausrüstung aufwerten, Waffen herstellen und Verzauberungen kaufen. Wer jetzt Zeit mit Handwerk verbringt, kann eine Menge Gold verdienen. Doch die nun gebannten Spieler schauen in die Röhre und müssen genau diese Zeit aussetzen.

Ebenfalls seit heute live sind nicht nur Banns, sondern auch eine Menge Buffs und Nerfs. Passend zum Start des Raids hat Blizzard nämlich ordentlich an der Balance gedreht und einige massive Anpassungen vorgenommen – manche Fähigkeiten wurden um bis zu 60 % generft.

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