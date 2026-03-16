WoW nerft viele Klassen: So ändert sich euer Charakter am Mittwoch

Die erste Welle richtig dicker Buffs und Nerfs in World of Warcraft Midnight erscheint. Es geht bis zu 66 % runter für einige Fähigkeiten.

Die Balance von World of Warcraft ist eine ganz empfindliche Sache. Schon kleine Änderungen können große Auswirkungen haben, ob eine Klasse in der Community als „unverzichtbar“ oder „kompletter Trash“ gilt. Dass mit dem Launch von Midnight die Balance nicht so ganz getroffen wurde, zeigen nun die Änderungen, die Blizzard plant.

Denn am kommenden Mittwoch, also am 18.03.2026, gehen viele Änderungen an allen Klassen live, die zahlreiche Anpassungen bringen. Es gibt massive Buffs, aber auch dramatische Nerfs. Wir haben alle Details für euch.

Welche Klasse profitiert und welche verliert? Wenn man sich die Patch Notes anschaut, gibt es einige klare Gewinner und andere, die deutlich einstecken müssen. Zu den wichtigsten Anpassungen gehören:

Blut-Todesritter werden deutlich stärker, Unheilig muss hingegen einstecken.

Verschlinger-Dämonenjäger werden etwas schwächer, Verwüstung und Rachsucht wird dafür deutlich stärker.

Wildheit- und Gleichgewichts-Druiden werden viel stärker. Wächter-Druiden verursachen deutlich weniger Schaden, Wiederherstellung heilt weniger als zuvor.

Rufer werden leicht abgeschwächt, nur als Heiler werden sie effektiver.

Überleben- und Tierherrschaft-Jäger werden viel stärker.

Magier bekommen Anpassungen, die sowohl positiv als auch negativ sind.

Vergelter-Paladine verursachen viel mehr Schaden, erhalten starke Buffs.

Schattenpriester können sich nur auf den ersten Blick freuen, denn ihr Schaden steigt deutlich an, wenn sie gegen einzelne Ziele kämpfen. Dafür opfert Blizzard aber den Flächenschaden von Schattenpriestern nahezu komplett. Psychische Verbindung wird um 66 % abgeschwächt.

Hexenmeister bekommen leichte Korrekturen nach unten.

Alle Krieger-Spezialisierungen verursachen mehr Schaden.

WoW Midnight: Alle Klassen-Änderungen vom 18.03.2026

Todesritter

Blut

Todesbringer: Mal des Schnitters verursacht 20 % mehr Schaden.

Todesbringer: Exterminieren verursacht 20 % mehr Schaden.

Todesbringer: Welle der Seelen verursacht 20 % mehr Schaden.

Todesbringer: Grabeshiebe erhöht den Schaden von Todesstoß um 12 % (vorher 5 %).

Todesbringer: In Dunkelheit gebunden erhöht den Schaden von Siedendes Blut um 30 % (vorher 10 %).

Unheilig

Sämtlicher Schaden wird um 20 % reduziert.

Epidemie verursacht 10 % mehr Schaden.

Virulente Seuche verursacht 15 % mehr Schaden.

Unheilig-Todesritter bekommen einen Dämpfer.

Dämonenjäger

Verschlinger

Sämtlicher Schaden wird um 4 % reduziert.

Verwüstung

Sämtlicher Schaden wird um 6 % erhöht.

Feuerbrandaura verursacht 10 % mehr Schaden.

Der Bonusschaden von Brennende Wunde in Bezug auf Feuerbrandaura wird auf 35 % reduziert (vorher 40 %).

Wütende Flammen sammelt 35 % des Schadens von kritischen Feuerbrandauratreffern (vorher 40 %).

Essenzbruch verursacht 10 % mehr Schaden.

Glevenorkan verursacht 10 % mehr Schaden.

Häscher der Aldrachi: Gleve des Reißers verursacht 8 % mehr Schaden.

Häscher der Aldrachi: Wut der Aldrachi verursacht 8 % mehr Schaden.

Häscher der Aldrachi: Wut der Aldrachi verursacht 8 % mehr Schaden.

Häscher der Aldrachi: Der Bonusschaden von Mal des Reißers wurde auf 6 % erhöht (vorher 5 %).

Häscher der Aldrachi: Der Effekt von Verwundete Beute wurde auf 25 % des physischen Schadens erhöht (vorher 20 %).

Rachsucht

Sämtlicher Schaden wird um 10 % erhöht.

Feuerbrandaura verursacht 10 % mehr Schaden.

Häscher der Aldrachi: Der Effekt von Verwundete Beute wurde auf 20 % des physischen Schadens erhöht (vorher 15 %).

Häscher der Aldrachi: Gleve des Reißers verursacht 8 % mehr Schaden.

Häscher der Aldrachi: Wut der Aldrachi verursacht 8 % mehr Schaden.

Druide

Gleichgewicht

Sämtlicher Schaden wird um 20 % erhöht.

Sternensog verursacht 8 % mehr Schaden.

Sternenregen verursacht 14 % mehr Schaden.

Zorn verursacht 10 % mehr Schaden.

Elunes Auserwählte: Mondanrufung erhöht den Schaden von Sternenregen auf dem Primärziel um 120 % (vorher 100 %).

Season-1-Set, 2 Teile: Erhöht den Schaden von Sternschnuppen um 40 % (vorher 50 %).

Season-1-Set, 2 Teile: Sternschnuppen außerhalb von Finsternis erzeugen 2 Astrale Macht (vorher 3).

Season-1-Set, 4 Teile: Die Chance, dass Sternensog oder Sternenregen eine explodierende Sternschnuppe erschaffen, wurde auf 30 % reduziert (vorher 40 %).

Wildheit

Sämtlicher Schaden wird um 6 % erhöht.

Der Blutungsschaden von Krallenhieb verursacht 20 % mehr Schaden.

Zerfetzen verursacht 10 % mehr Schaden.

Prankenhieb verursacht 10 % mehr Schaden.

Unbändige Wildheit verursacht 10 % mehr Schaden.

Ungesehener Prankenhieb verursacht 15 % mehr Schaden.

Tobende Raserei verursacht 10 % weniger Schaden.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Tobende Raserei 6-mal getroffen hat anstatt 5-mal.

Wächter

Mondlose Nacht erhöht den Schaden von Nahkampf-Fähigkeiten, die direkten Schaden verursachen, um 40 % (vorher 20 %).

Rang 4 von Wilder Wächter sorgt dafür, dass Echos 300 % erhöhten Schaden verursachen (vorher 150 %).

Sämtlicher Fähigkeitsschaden (außer Mondfeuer) wurde um 20 % reduziert.

Mondfeuer verursacht 10 % weniger Schaden.

Druide der Klaue: Der Schaden von Verheeren am primären Ziel wird um 27 % reduziert.

Druide der Klaue: Der Schaden von Grausame Wunde wird um 23 % reduziert.

Druide der Klaue: Todesstöße erhöht den Schaden betroffener Fähigkeiten um 70 % (vorher 100 %), basierend auf der verbrauchten Wut.

Druide der Klaue: Auf das Herz zielen erhöht den Schaden von Zerfleischen um 10 % (vorher 20 %)

Wiederherstellung

Sämtliche Heilung wird um 6 % reduziert.

Heiler-Druiden waren etwas zu stark.

Rufer

Verheerung

Der Bonusschaden von Schuppenkommandant: Massendesintegration wurde für jedes fehlende Ziel auf 10 % reduziert (vorher 15 %).

Verstärkung

Der Bonusschaden von Schuppenkommandant: Masseneruption wurde für jedes fehlende Ziel auf 10 % reduziert (vorher 15 %).

Der Bonusschaden von Geschmolzene Glut wurde auf 15 % reduziert (vorher 25 %).

Der Attributs-Bonus von Rang 4 von Duplikat wurde auf 75 % reduziert (vorher 100 %).

Bewahrung

Die Heilung von Zurückspulen außerhalb eines Schlachtzugs ist um 200 % erhöht (vorher 100 %).

Merithras Segen erhöht die direkte Heilung von Traumatem um 250 % (vorher 125 %).

Die direkte Heilung von Traumatem ist um 20 % erhöht.

Merithras Segen kehrt 1 % des Schadens (vorher 2 %) auf Zielen mit Umkehrung um.

Die Heilung von Umkehrung wird um 25 % verstärkt.

Jäger

Überleben

Automatische Angriffe verursachen 35 % mehr Schaden.

Lauffeuerbombe verursacht am Primärziel 80 % mehr Schaden (vorher 60 %).

Raptorstoß verursacht 10 % mehr Schaden.

Raptorhieb verursacht 35 % / 70 % mehr Schaden am Primärziel (vorher 25 % / 50 %).

Tierherrschaft

Stachelpfeil verursacht 35 % mehr Schaden.

Kobraschuss verursacht 100 % mehr Schaden.

Dunkler Waldläufer: Schwarzer Pfeil verursacht 50 % mehr Initialschaden.

Magier

Arkan

Arkanschlag verursacht 25 % mehr Schaden.

Arkanbeschuss verursacht 15 % mehr Schaden.

Zusätzliche Ziele von Überspringender Beschuss erleiden 40 % des Schadens von Arkanbeschuss (vorher 60 %).

Zauberer: Splitternde Kugeln – Der Bonusschaden wurde auf 10 % reduziert (vorher 25 %).

Zauberer: Kontrollierte Instinkte – Der prozentuale Spalt-Schaden wurde auf 40 % reduziert (vorher 60 %).

Feuer

Zündung erhöht den Schaden vom Entzünden von Flammenstoß um 15 % (vorher 50 %).

Season-1-Set, 2 Teile: Pyroschlag und Flammenstoß verursachen 6 % mehr Schaden (vorher 8 %).

Season-1-Set, 4 Teile: Die Abklingzeit-Reduktion von Feuerschlag wurde auf 0,3 Sekunden reduziert (vorher 0,5 Sekunden).

Feuerball verursacht 15 % mehr Schaden.

Frostfeuerblitz verursacht 15 % mehr Schaden.

Feuerschlag verursacht 25 % mehr Schaden.

Feuermagier werden angepasst.

Mönch

Braumeister

Meister der Harmonie: Meditativer Fokus erhöht den Schaden von Tigerklaue um zusätzliche 50 % (vorher 100 %).

Meister der Harmonie: Aspekt der Harmonie sammelt Vitalität, basierend auf 12 % des verursachten Schadens und 6 % der effektiven Heilung (vorher 25 % und 12 %).

Nebelwirker

Die Heilung von Sheiluns Gabe wurde um 60 % erhöht.

Die Wolken von Sheiluns Gabe erhöhen die Heilung nun um 10 % pro Stapel (vorher 33 %).

Jadefeuerlehren erhöhen die Transferrate von Uralten Lehren um 260 % (vorher 200 %).

Weg des Kranich transferiert nun 340 % des Schadens an einen Verbündeten (zuvor 125 % des Schadens an 3 Verbündete).

Der Schaden von Jadefeuerstampfen transferiert 20 % des Schadens nun in Uralte Lehren.

Die Heilung von Stärkende Nebel wurde um 30 % erhöht.

Paladin

Vergeltung

Letztes Urteil verursacht 30 % mehr Schaden.

Innewohnendes Licht verursacht 25 % mehr Schaden am Primärziel.

Templerschlitzer und Templerstoß verursachen 25 % mehr Schaden.

Nahkampfschaden wurde um 25 % erhöht.

Kreuzfahrerschläge verursachen 25 % mehr Schaden.

Kreuzfahrerschläge verlangsamen die automatischen Angriffe nur noch um 20 % (vorher 35 %).

Richturteil des Hochlords verursacht 25 % mehr Schaden.

Göttlicher Sturm verusacht 12 % weniger Schaden.

Herold der Sonne: Morgenlicht verursacht 25 % mehr Schaden.

Herold der Sonne: Morgenlicht spaltet nun 4 % des verursachten Schadens auf Ziele in der Nähe (vorher 5 %).

Templer: Göttlicher Hammer verursacht 30 % mehr Schaden.

Templer: Zornige Herabkunft verursacht nun 35 % des Schadens von Göttlicher Hammer (vorher 50 %).

Templer: Hammer des Lichts verursacht 10 % mehr Schaden.

Priester

Disziplin

Sühne verursacht 20 % mehr Schaden und Heilung.

Schatten

Sämtlicher Schaden wird um 10 % erhöht.

Schattenwort: Tod verursacht 40 % mehr Schaden.

Gedankenschlag verursacht 20 % mehr Schaden.

Gedankenschinden verursacht 20 % mehr Schaden.

Götze von N’Zoth verursacht 20 % mehr Schaden.

Schattenwort: Wahnsinn verursacht 20 % mehr Schaden.

Psychische Verbindung sorgt nun bei Direkt-Schadenszaubern dafür, dass 20 % des Schadens auf andere Ziele mit Vampirberührung verbreitet wird (vorher 60 %).

AHHHH – typische Reaktion eines Schattenpriester, wenn Blizzard mal wieder Psychische Verbindung nerft.

Schurke

Täuschung

Meucheln / Düstere Klinge verursacht 20 % mehr Schaden.

Schattenschlag verursacht 15 % mehr Schaden.

Ausweiden verursacht 8 % mehr Schaden.

Automatische Nahkampf-Angriffe verursachen 15 % mehr Schaden.

Schwarzpulver verursacht 12 % mehr Schaden.

Der durch Kraftvolles Pulver verursachte Bonusschaden von Schwarzpulver wurde auf 20 % der Meisterschaft reduziert (vorher 30 %).

Trickser: Ungesehene Klinge verursacht 20 % mehr Schaden.

Trickser: Flinke Prügel löst nur noch 50 % des Effekts der Angriffe aus (vorher 65 %).

Trickser: Kluger Kämpfer erhöht den kritischen Schaden von Schurikensturm nur noch um 10 % (vorher 15 %).

Schamane

Elementar

Kettenblitz verursacht 10 % mehr Schaden.

Erdbeben verursacht 10 % mehr Schaden.

Verstärkung

Sämtlicher Schaden wird um 8 % erhöht.

Blitzschlag verursacht 10 % mehr Schaden.

Kettenblitz verursacht 10 % mehr Schaden.

Urzeitlicher Sturm verursacht 10 % mehr Schaden.

Wiederherstellung

Die Heilung von Heilender Regen wird um 45 % erhöht.

Die Heilung von Kettenheilung wird um 20 % erhöht.

Hexenmeister

Zerstörung

Höllenrufer: Xalans Grausamkeit erhöht den Schattenschaden um 5 % (vorher 8 %).

Höllenrufer: Xalans Wildheit erhöht den Feuerschaden um 5 % (vorher 8 %).

Höllenrufer: Geschwärzte Seele verursacht 50 % weniger Schaden.

Höllenrufer: Durch die Teufelsranken erhöht den Schaden von Feuerregen um 6 % (vorher 8 %).

Höllenrufer: Durch die Teufelsranken erhöht den Schaden von Chaosblitz um 35 % (vorher 10 %).

Dämonologie

Die beschworenen Dämonen von Herrschaft von Argus verursachen nun alle ungefähr gleich viel Schaden.

Seelenernter: Dämonenseele verursacht 55 % weniger Schaden.

Seelenernter: Manifestiertere dämonische Seele verursacht 50 % weniger Schaden.

Seelenernter: Seelenbannfluch verursacht 35 % weniger Schaden.

Seelenernter: Tückischer Schnitter verursacht 50 % mehr Schaden.

Seelenernter: Eifer des Besessenen erhöht nun den Schaden der Dämonischen Seele um 200 % am Primärziel der Hand von Gul’dan.

Krieger

Durchdringendes Heulen hat nun eine Abklingzeit von 90 Sekunden (zuvor 30 Sekunden) und der Radius für verbündete Ziele wurde auf 6 Meter reduziert.

Waffen

Heldenhafter Stoß des letzten Rang von Meister der Kriegsführung erhöht den Schaden, den ihr an eurem nächsten Ziel von Kolossales Schmettern verursacht, um zusätzliche 3 %. Bis zu 5-mal stapelbar.

Sämtlicher Schaden wird um 15 % erhöht.

Furor

Sämtlicher Schaden wird um 10 % erhöht.

Schlächter: Die Chance, dass Sturm ernten ausgelöst wird, wurde auf 20 % reduziert (vorher 30 %).

Schutz

Rang 1 von Phalanx: Donnerknall sorgt nun dafür, dass euer nächster Schildschlag 10 % zusätzlichen Schaden verursacht und eine Druckwelle erschafft, die allen Zielen vor euch physischen Schaden zufügt.

Rang 4 von Phalanx: Zusätzlich zu den bestehenden Effekten, verursachen getroffene Ziele der Druckwelle von Phalanx 5 % weniger Schaden am Krieger für 8 Sekunden.

Sämtlicher Schaden wird um 10 % erhöht.

Warum kommen Mittwoch die Änderungen? Mittwoch öffnen die Raids auf normaler und heroischer Schwierigkeit und die Story geht weiter. Auch wenn dann noch nicht der Startschuss der 1. Saison fällt (das geschieht erst eine Woche später, am 25.03.2026), muss Blizzard die Zeit nutzen, um die Kinderkrankheiten des Balancings auszubügeln. Ob das gelingt, sehen wir erst in den kommenden Wochen.