OnlyFangs 3: Alles zu Start, Cast und Zusammenarbeit vom nächsten großen WoW-Projekt auf Twitch

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3 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
OnlyFangs 3: Alles zu Start, Cast und Zusammenarbeit vom nächsten großen WoW-Projekt auf Twitch

Mit OnlyFangs 3 geht das nächste große WoW-Projekt auf Twitch an den Start. Alles, was bisher bekannt ist, findet ihr hier.

Was ist OnlyFangs? OnlyFangs ist ein von Streamern geführtes Projekt auf Twitch, das sich bereits in 2 Staffeln großer Beliebtheit bei den Zuschauern erfreute. Gespielt wurde bisher WoW Classic Vanilla im Hardcore-Modus. Das unterlag bisher diesen Regeln:

  • Charaktere, die sterben, sterben – Spieler müssen dann von 0 auf mit frischem Charakter neu beginnen
  • Teilnehmende müssen Streamer und Content Creator sein
  • Fortschritt wurde strukturiert und als Gruppe organisiert
  • Es gab klare Ziele
  • Das Ausnutzen von Loopholes oder Exploits wurde nicht toleriert

Aktuell befindet sich der Veranstalter und Streamer Sodapoppin noch in der Planung für die kommende „Staffel“ des Projekts, sodass bislang noch nicht viel feststeht. Alles, was bisher jedoch schon bekannt ist, haben wir für euch hier aufgelistet.

Wir aktualisieren den Beitrag stetig, sobald es Neuigkeiten gibt. Speichert euch die Seite also gerne ab und schaut zwischendurch vorbei.

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Alles zu Start, Teilnehmern und Regeln von OnlyFangs Season 3

Wann startet die 3. Season von OnlyFangs?

Einen genauen Start gibt es bisher nicht. Klar ist jedoch, dass OnlyFangs 3 sich vorrangig mit der Erweiterung The Burning Crusade beschäftigen wird, die am 5. Februar 2026 für WoW Classic erschien. Sodapoppin machte allerdings klar, dass nicht direkt zum Launch losgelegt wird, da man keine Zeit mit Warterei auf Raids verschwenden wolle.

Wer nimmt teil?

Noch ist keine offizielle Liste der Teilnehmer bekannt. Klar ist jedoch, dass Sodapoppin wieder als Veranstalter agieren wird und „Rivale“ LoLTyler1 wieder mit von der Partie sein wird.

Gibt es neue Regeln für Season 3?

Neben den klassischen, oben genannten Hardcore-Regeln stehen auch einige Ergänzungen im Raum. So war in der vergangenen Season vor allem die Zuschauerinteraktion problematisch. Das soll dieses Mal voraussichtlich umgangen werden, indem das Spielen mit Zuschauern verboten wird und auch sonstige Einmischungen der Community in das Spiel des Projekts unterbunden werden sollen. Das soll verhindern, dass Streamer mit größerer Zuschauerschaft einen Vorteil daraus ziehen können.

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Was wird gespielt?

Voraussichtlich wird für Season 3 Abstand von WoW Classic Vanilla genommen, da die Streamer-Gilde bereits erste Tests mit der Erweiterung Burning Crusade durchführt. Zusätzlich bietet die Erweiterung komplexere Mechaniken, vor allem im PvE-Bereich sowie spannende Arenen und Schlachtfelder für PvP.

Ebenso gibt es in TBC einige Dungeons, die für ihre gefährlichen One-Shots bekannt sind, bei denen Charaktere mit einem Schlag aus dem Leben gepustet werden können.

Gibt es schon feste Ziele und einen Ablauf?

Bisher nicht. Klar ist, dass das Abschließen von schweren Raids wieder im Fokus stehen wird.

Allerdings stehen auch einige Konzepte weiterhin im Raum. Gerade die Rivalität zwischen Sodapoppin und Tyler1 zog einige Aufmerksamkeit auf sich und brachte neue Ideen mit. So ist derzeit die Überlegung, gleich mit 2 Gilden in das Projekt zu starten: Eine für die Allianz und eine für die Horde, die voraussichtlich jeweils von Soda und Tyler1 geleitet werden.

Zusätzlich steht die Überlegung aus, innerhalb der Gilden „Häuser“ wie in Game of Thrones zu formen, denen sich die Streamer zuordnen und weitere Allianzen und Rivalitäten formen können. Dabei ist eine Art Punktesystem im Gespräch, nach dem das gewinnbringendste Haus jede Woche exklusive Belohnungen erhalten kann, etwa durch das Clearen von Dungeons.

Wie steht es um eine Zusammenarbeit mit Sauercrowd?

Nach dem großen Erfolg des „deutschen Gegenstücks zu OnlyFangs“ Sauercrowd steht nun auch die Überlegung im Raum, eine Zusammenarbeit zu starten. Dabei waren sowohl OnlyFangs-Gründer Sodapoppin als auch Sauercrowd-Gründer HandOfBlood nicht abgeneigt von der Idee.

So könnte in Season 3 von OnlyFangs auch Sauercrowd in irgendeiner Art und Weise zurückkehren. Etwa indem gemeinsam an Zielen gearbeitet oder gegeneinander angetreten wird. Aber ob es wirklich so weit kommt, steht derzeit leider nicht fest.

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In der Vergangenheit waren die Interaktionen zwischen OnylFangs und Sauercrowd eher angespannt – eine rivalisierende Zusammenarbeit ist also mehr als denkbar. Vor allem Sodapoppin hatte sich mehrfach abwertend gegenüber den deutschen Spielern geäußert und ihnen alles Schlechte für ihren Raid gewünscht, doch die belehrten ihn eines Besseren: Sauercrowd rutscht durch den Molten Core, macht am ersten Abend den Raid leer und über 200.000 Zuschauer fiebern auf Twitch mit

Quelle(n): OnlyFangs.me
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