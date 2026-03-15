Das nächste große WoW-Event auf Twitch bekommt Häuser wie in Game of Thrones und eine epische Rivalität

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2 Min. Lydia 0 Kommentare Lesezeichen
Das nächste große WoW-Event auf Twitch bekommt Häuser wie in Game of Thrones und eine epische Rivalität

Sauercrowd ist vorbei, doch in den USA laufen bereits die Vorbereitungen für das nächste WoW-Projekt auf Twitch: OnlyFangs 3, veranstaltet vom MMORPG-Streamer Sodapoppin. Zwar ist bislang wenig Konkretes bekannt, doch die ersten Ideen klingen spannend.

Was ist das für ein Event? Es geht um die mittlerweile 3. Ausgabe der Content-Gilde OnlyFangs des Twitch-Streamers Sodapoppin. Die vorangegangenen „Staffeln“ hatten bereits für einen riesigen Boom von WoW auf Twitch geführt, und das deutsche Projekt „Sauercrowd“ inspiriert.

Aktuell befindet sich der Veranstalter Sodapoppin noch in der Planung für das Projekt, sodass bislang wenig wirklich feststeht. Doch einige der Ideen versprechen bereits jetzt spannendes Storytelling in OnlyFangs 3.

Hardcore-Formate wie OnlyFangs und Sauercrowd leben von großen Siegen… und bitteren Verlusten.

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OnlyFangs 3 spinnt Soda vs. Tyler1 weiter

Was ist geplant? Abseits vom eigentlichen Gameplay lebte OnlyFangs Staffel 2 vor allem von der Rivalität zwischen Gründer und Gilden-Chef Sodapoppin, dem erfahrenen MMORPG-Streamer und WoW-Veteran, und Tyler1, dem kompletten WoW-Neuling und erprobtem LoL-Wüterich.

In Staffel 3 könnte der Konflikt zwischen Sodapoppin und Tyler1 fester Teil des Konzepts werden. Geplant sind nämlich gleich zwei Gilden, die jeweils die Horde oder die Allianz verkörpern und von einem der Streamer geleitet werden.

Wie kommt GoT ins Spiel? Innerhalb dieser Gilden sind jetzt noch „Häuser“ im Gespräch, zwischen denen sich Rivalitäten und Allianzen formen können wie in der bekannten Buchreihe und Serie. Die Idee stammt vom Twitch-Streamer Nmplol, der in einem Podcast mit Soda bereits Memes und T-Shirts für die einzelnen Gruppen plante (Quelle: YouTube).

Wie soll das Ganze funktionieren? Laut Soda soll es für OnlyFangs 3 eine Art Punkte-System geben. Einmal pro Woche gibt es dann ein Gilden-Treffen, bei dem die Gilde, welche die meisten Punkte geholt hat, eine wertvolle Belohnung erhält.

Diese Belohnungen könnten dann wiederum an das Haus gehen, welches der Gilde in dieser Woche die meisten Punkte verschafft hat, etwa mit dem Clearen von Heroic-Dungeons.

So ganz einig sind sich Soda und Nmplol aber noch nicht. Offen ist etwa, wie viele Gruppen es wirklich geben soll, und welchen Streamern man so eine Macht-Position überlassen könnte. Soda unkt bereits, dass viele Content Creator das Projekt abbrechen könnten, wenn sie mit den Zuschauerzahlen unzufrieden seien.

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Ebenfalls offen ist die Frage, inwieweit wir eine Zusammenarbeit mit Sauercrowd erwarten können. Weder Soda noch die deutschen Gildenchefs waren der Idee im Vorfeld abgeneigt. Auch wenn das deutsche WoW-Projekt fürs erste beendet ist, könnten also einige bekannte Gesichter zurückkehren.
Was die Teilnehmer von Sauercrowd seit dem Ende des Projekts so treiben, erfahrt ihr hier: 7 Twitch-Streamer gingen als Gewinner aus Sauercrowd – drei bleiben bei WoW

Quelle(n): Sodaverse via YouTube, OnlyFangs
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