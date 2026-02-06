Kick-Streamer belebt OnlyFangs wieder, verschandelt das legendäre TBC-Cinematic für seine Werbung

Zur frühere Zeit der Hardcore-Server in WoW Classic war die Streamer-Gilde OnlyFangs eine Ausnahme-Erscheinung und hat Twitch mehrmals absolut dominiert. Jetzt will eines der ursprünglichen Mitglieder sein eigenes OnlyFangs eröffnen, aber auf Kick und mit… fragwürdiger Eröffnung.

Wer ist der Streamer?

Das ist das neue Projekt: Auf X schreibt der Streamer, dass er eine „neue OnlyFangs-Gilde“ gründen will. Sie soll den Namen „Kicked“ tragen, auf Allianz-Seite stattfinden und auf dem US-PvP-Server Nightslayer gegründet werden.

Nightslayer ist keiner der Hardcore-Server, wodurch sich Kicked allein schon vom originalen OnlyFangs abhebt. Eingeladen ist „jeder Streamer/Content-Creator“, man solle sich nur bei Mizkif selbst melden.

Seine Gilde bewirbt Mizkif mit dem legendären Cinematic von The Burning Crusade, in dem das Dunkle Portal geöffnet wird und Illidan immer wieder erinnert: „Ihr wisst nicht, was euch erwartet!“

Allerdings hat Mizkif über die Charaktere aus dem Cinematic die Köpfe anderer Streamer gelegt, Illidan trägt sein eigenes Antlitz – und die Szene, in der Illidan Gul’dans Schädel hält, hat er mit dem Kopf des Twitch-Chefs ersetzt.

Blizzard selbst hat 19 Jahre später übrigens ein völlig neues Cinematic für TBC veröffentlicht:

Nach 19 Jahren bekommt WoW: The Burning Crusade einen neuen Cinematic-Trailer
OnlyFangs wirft Mizkif raus, der macht jetzt sein eigenes OnlyFangs

Mizkif erklärt im Stream, dass OnlyFangs ihn rausgeworfen habe – das Projekt, das er angeblich selbst gegründet hat (via arazu.io). Darum wolle er nun sein eigenes Event auf Kick starten, während OnlyFangs seine Rückkehr auf Twitch plant.

Hier tut sich ebenfalls etwas. Sodapoppin, der Gründer und originale Gildenleiter von OnlyFangs, überlegt, mit dem Release von The Burning Crusade auf den Anniversary-Servern ebenfalls wieder mit einer Gilde durchzustarten.

Allerdings wolle er damit warten, bis die ersten Raids erschienen sind und dann mal weitersehen (via YouTube). Tyler1, der LoL-Rüpel, der OnlyFangs am Ende halbwegs erfolgreich leiten konnte, sei ebenfalls am Start, heißt es. Ein konkretes Datum gibt es aber noch nicht.

Währenddessen läuft das deutsche Pendant zu OnlyFangs munter weiter. Sauercrowd, das Projekt von HandOfBlood, Papaplatte und Metashi, nähert sich seinem großen Ziel: der erste Raid im Molten Core, dem ikonischen Dungeon von WoW Classic. Der Raid ist für den 15. Februar 2026 angedacht.

Sauercrowd verfolgt einen etwas anderen Ansatz als OnlyFangs. Statt erfahrene Veteranen einzuladen, die alle World of Warcraft in- und auswendig kennen, setzt das Projekt auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern und Neulingen, die das MMORPG zum ersten Mal entdecken. Das sorgt zumindest für mehr… Fluktuation bei den Charakteren: Sauercrowd: Die wichtigsten Highlights der letzten Tage in der Übersicht

