Heute Nacht erscheint eine der besten WoW-Erweiterungen zum 3. Mal, bekommt nach 19 Jahren eine neuen Cinematic-Trailer

In der Nacht vom 5. auf den 6. Februar 2026 startet auf den Jubiläums-Servern von WoW Classic mit The Burning Crusade die erste Erweiterung von World of Warcraft – erneut. Zur Feier hat Blizzard einen neuen Trailer veröffentlicht.

Ursprünglich ist The Burning Crusade vor über 19 Jahren erschienen, am 16. Januar 2007. Jetzt, fast genau 19 Jahre später, öffnet sich das Dunkle Portal erneut auf den Servern, die Blizzard zum Jubiläum von WoW 2024 neu aufgesetzt hat.

Bereits zur ersten zweiten Veröffentlichung (ja, entschuldigt…) von TBC im Februar 2021 hat Blizzard damals einen neuen Trailer gezeigt, damals allerdings in In-Game-Grafik mit den „neuen“ Features der Erweiterung.

The Burning Crusade Classic setzte damals, mit einem überraschend stabilen Start, den Grundstein für die ganze Entwicklung des Classic-Projekts, das Fans zuvor jahrelang gefordert haben und das sich als riesiger Erfolg mit großer Beliebtheit entpuppt hat. Jetzt legt Blizzard noch einen drauf.

The Burning Crusade war 2022 in unserer Umfrage auf Platz 3 der beliebtesten Erweiterungen von World of Warcraft

Das ist der neue Trailer: Wenige Stunden vor der Öffnung des Dunklen Portals hat Blizzard einen neuen Trailer veröffentlicht, diesmal jedoch als Cinematic in moderner und bekannter Blizzard-Qualität – mit viel Augenzwinkern und einem Kudos an die Community.

So verzichtet der Trailer auf Illidan und sein berühmtes: „Ihr wisst nicht, was euch erwartet!“ und zeigt stattdessen Hunderte Spieler-Charaktere, die geduldig in den Verwüsteten Landen warten, um durch das Portal zu schreiten.

Mit gemäßigtem Ansturm treten die Charaktere durch die Pforte in die Scherbenwelt. Ein Donnerzorn (sagte hier jemand „Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker“?) fliegt an dem Protagonisten vorbei, der sich direkt in die Schlacht stürzt und – völlig unrealistisch – einige der wichtigen Quest-Mobs taggen kann, ehe er von einem Teufelshäscher überrascht wird.

The Burning Crusade bringt einige der besten Inhalte von WoW zurück – noch einmal

Der Trailer zeigt weitere, ikonische Momente der Erweiterung, etwa die Stadt Shattrath und andere Gebiete oder Dungeons. Auch die damals neu eingeführten Flug-Reittiere und die schwer zu bekommenden Netherdrachen bekommen eine eigene Szene.

Für viele dürfte das Highlight der Erweiterung jedoch in der Rückkehr der Raids liegen. Der Trailer zeigt nicht nur Gruuls Unterschlupf und den Grubenlord Magtheridon, sondern auch vermutlich bekannte Szenen aus Karazhan, dem mit Abstand besten Raid des gesamten Spiels. Dass sich Butler Moroes höflich der Eindringlinge erledigt, hat sicherlich jeder Veteran schon erlebt.

Die heutige Veröffentlichung von The Burning Crusade markiert das dritte Mal, dass die Erweiterung erscheint. Ob sich die Anniversary-Server entwickeln wie die Classic-Server und den gesamten Zyklus noch einmal durchlaufen, wird sich zeigen.

Blizzard hat kürzlich über die Zukunft von World of Warcraft gesprochen, sich über WoW Classic aber gepflegt ausgeschwiegen – keine Infos zu Classic+ oder anderen Ideen. Persönlich weiß ich jedoch schon jetzt, dass mich TBC Classic Anniversary (dieser Name…) einige Zeit beschäftigen wird, hat ja schon zweimal geklappt: Verdammt! WoW BC Classic macht mir viel mehr Spaß, als es sollte