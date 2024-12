Twitch-Streamer macht miesen Scherz auf der Weihnachtsfeier – Sieht wie ein Depp aus, als der Gag wahr wird

Daher wird in allen Bereichen, im Gaming und im E-Sport gerade gespart und es werden Stellen gekürzt. Auch wachsende Organisationen wie One True King haben so ihre Probleme. Zuletzt hatte sich ihr größtes Zugpferd Asmongold etwas zurückgezogen: Asmongold wird von Twitch gebannt, verliert Partner und seine Firmen – Erklärt, wie es weitergeht und klingt wie ein neuer Mensch

Das steckt dahinter . Das Gaming ist aktuell in einer schwierigen Situation, weil durch die wirtschaftliche angespannte Lage allgemein Werbegelder niedrig werden. Zudem hat sich der E-Sport nicht als das „nächste Poker“ herausgestellt, was einige Investoren gehofft haben.

Andere sagen: So schlimm sei Mizkif auch nicht. Der habe das sicher nicht gewusst. In solche Entscheidungen sei der Mann nicht involviert.

Er müsse doch gewusst haben, dass die Entlassungen in wenigen Tagen kommen werden. Es sei also ein sehr geschmackloser Scherz auf Kosten der Leute, die vor Weihnachten um ihre berufliche Existenz bangen müssen. Da hätten die Insider grausam gelacht.

Mizkif hielt das Handy in der Hand und tat so, als lese er ab: „Die folgenden Leute sind gefeuert“ – großes Gelächter.

Einer sagt in ausgelassener Stimmung: „Wir machen jetzt eine offizielle Ankündigung im Namen der Firma und geben das Mikro an Mizkif weiter.“

