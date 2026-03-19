WoW-Fan findet echten Schatz in einem Buchladen, ist viele Hundert Euro wert

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WoW-Fan findet echten Schatz in einem Buchladen, ist viele Hundert Euro wert

Beim Stöbern in einem Buchladen kann man tolle Dinge finden. Manchmal Statuen zu World of Warcraft, die einen hohen Wert haben.

Was für den einen nach Kitsch oder albernem Merchandise aussieht, kann für andere ein richtiger Schatz sein. So erging es der Spielerin Itstartaie von World of Warcraft, die auf der Plattform X von ihrem Fund erzählte, den sie neben gebrauchten Büchern gemacht hatte. Eine nahezu legendäre Warcraft-Statue, die nur die treusten aller Fans bekommen haben.

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Statue ist unter WoW-Fans legendär, viele Hundert Euro wert

Was ist das für eine Statue? Die Statue war eine Sonderanfertigung, die es Anfang 2015 gab. Allerdings konnte man sie nicht kaufen, sondern nur direkt von Blizzard erhalten, wenn man eine ganz besondere „Leistung“ erreicht hatte. Man musste in den letzten 10 Jahren durchgängig ein Abonnement für World of Warcraft besitzen, also quasi unmittelbar nach dem Release damit angefangen haben.

Alle, die diese Voraussetzung erfüllt hatten, erhielten als Dankeschön für die langjährige Treue diese Statue zugeschickt. Sie ist damit ein echtes Sammlerstück und die existierende Anzahl begrenzt.

WoW Statue 10 year tweet itstatarie
Die Statue bei einem Buchhändler gefunden. Bildquelle: itstartarie auf X

Die Statue zeigt einen bewaffneten Orc, der auf einem Wolf reitet. Es ist die gleiche Statue (nur eben deutlich kleiner), die auch auf dem Blizzard-Campus steht und an dessen Fuße die „Core Values“ des Unternehmens zu finden sind. Die Statue habt ihr vermutlich schon einige Male gesehen – denn wer zu Blizzard eingeladen wird, macht eigentlich immer ein Foto mit ihr.

Wo wurde die Statue gefunden? Itstartarie erklärt, dass sie die Statue „neben nichts“ in einem Laden für gebrauchte Bücher gefunden hat. Dort stand die Statue einfach in Originalverpackung herum und wurde zum Verkauf angeboten. Vermutlich wusste der Betreiber des Geschäfts nicht einmal, um was für einen kleinen Schatz es sich dabei handelt.

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Wie viel ist die Statue wert? Auch wenn eine solche Statue für viele wohl vor allem einen ideellen Wert hat, kann man sie auch für ein nettes Sümmchen verkaufen. Schaut man sich auf verschiedenen Verkaufsplattformen um, dann wird eine solche Statue dort zwischen 350 € und 1000 € verkauft, je nach Verpackungszustand. Damit könnte man sich dann die Abo-Kosten für die nächsten 8 Jahre auch wieder sichern – oder man hält an einer solchen Erinnerung fest.

Ähnlich viel Geld mit WoW-Gegenständen haben in den letzten Tagen auch Scalper gemacht, die sich ein exklusives Reittier gesichert haben, das es in einer Promotion mit Pringles gab. Für viele galt diese Aktion als gescheitert, sodass Blizzard rasch ankündigte, dass es die Mounts zukünftig auch gratis gibt.

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