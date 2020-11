Ashes of Creation ist ein Sandbox-Fantasy-Online-Rollenspiel, das von Intrepid Studios entwickelt wird. In dem Studio sind viele ehemaligen Entwickler des gecan...

Ashes of Creation könnte ein sehr interessantes MMORPG. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch glaubt sogar: „ Wenn Ashes of Creation diese 4 Dinge richtig macht, wird es ein großartiges MMORPG .“

Was hat es mit den Torten auf sich? Die Intrepid Studios sammeln bereits seit 4 Jahren Geld für kranke Kinder – insgesamt kamen jetzt über 144.000 US-Dollar zusammen. Und jedes Mal wird der Livestream am Ende mit einigen Torten gefeiert, die Steven Sharif ins Gesicht gedrückt bekommt.

Wer sich an der Spendenaktion beteiligte, bekam sogar die Chance, Keys für die Alpha One für das MMORPG Ashes of Creation zu gewinnen.

Was war der Grund für den Livestream? Die Intrepid Studios haben einen Livestream veranstaltet, um im Rahmen von ExtraLife4Kids 2020 Geld für das Kinderkrankenhaus Rady Children’s Hospital in San Diego zu sammeln. 24 Stunden wurde live gestreamt.

