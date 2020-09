Einzelgänger oder PvP-Freak – Was für ein MMO-Spieler bist du?

MMO-Spielertyp

Du brauchst Fortschritt und Erfolge, am besten als erster Spieler auf deinem Server oder sogar der Welt. Dich zeichnen vor allem Ehrgeiz, das Verlangen nach Siegen und das nahezu perfekte Beherrschen deiner Klasse aus, an das höchstens die besten PvP-Spieler noch heranreichen. Dein Ziel ist es, zu den Besten zu gehören und das möglichst früh. Für Dungeons, Schlachtzüge und andere Inhalte dieser Art schlägt dein Herz und du ziehst am liebsten mit einer eingespielten Truppe los, um diese auch zu bezwingen.

Baumeister

Dir sind Kämpfe, Gegner und die ganze Welt eigentlich gar nicht so wichtig. Du willst lieber in Frieden an deinem eigenen Grundstück und an deinem Haus bauen, das so schön wie möglich machen und ganz nach deinen Vorstellungen formen. Ob du nur für dich baust oder um mit deinem Werk andere zu beeindrucken, ist dabei recht egal. Hauptsache, dein Heim wird hübsch und genau so, wie du es dir vorstellst. Du bist einer der kreativsten Spieler, die sich so in einem MMO tummeln.