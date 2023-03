Erfolgreicher Streamer sagt, Twitch bot ihm 3 Millionen Dollar pro Jahr – Verrät, warum er abgelehnt hat

Der Streamer Mizkif spricht in einer Fragerunde von einem Angebot über 3 Millionen US-Dollar, das ihm Twitch gemacht haben soll und erklärt, weshalb er es ablehnte.

Um wen geht es?

Matthew „Mizkif“ Rinaudo ist ein 28-jähriger Streamer aus den USA. Auf Twitch hat er 2 Millionen Follower.

Mizkif ist Mitglied der Streamergruppe OTK (One True King), zu der auch Asmongold gehört.

Ein Skandal brachte die Karriere von Mizkif 2022 zum Stocken.

Mizkif nimmt als Teil von OTK auch an großen Streamer-Events teil. Bei einem Fußballspiel im Februar brach Mikzif einem Gegner versehentlich den Ellbogen.

Am 02. März veranstaltete Mizkif zusammen mit der OTK-Streamerin „ExtraEmily“ eine Fragerunde auf Twitch und sprach dort über ein 3-Millionen-Dollar-Angebot von Twitch und weshalb er es ablehnte.

Was war das für ein Angebot? Während der Fragerunde erzählt Mizkif, Twitch habe ihn vor zwei Jahren 3 Millionen US-Dollar pro Jahr geboten. Dafür hätte die Streaming-Plattform jedoch alle Einnahmen seiner Twitch-Streams kassiert, darunter auch Subs.

Zudem wäre Mizkif verpflichtet gewesen, 150 Stunden im Monat zu streamen und Twitch hätte eine bestimmte Anzahl an Minuten pro Stunde Werbung auf seinem Kanal abgespielt.

Ich erzähle euch Folgendes. Twitch bot mir vor zwei Jahren einen Vertrag an und sagte: “Miz, wir zahlen dir 3 Millionen Dollar im Jahr”, oder so ähnlich, “und du musst 150 Stunden im Monat streamen. Aber […] Subs spielen keine Rolle. Wir schalten Werbung auf deinem Kanal”, etwa 4 Minuten pro Stunde oder was auch immer es war, “und du verdienst kein Geld durch Twitch, wir nehmen alles. Aber wir werden dir am Ende des Jahres garantiert 3 Millionen zahlen.” Mizkif via Twitch

Warum hat er abgelehnt? Wie Mizkif erklärt, lehnte er das Angebot von Twitch ab, weil er dann nicht mehr das Gefühl gehabt hätte, sich weiterentwickeln zu müssen. Der Deal hätte ihm das Gefühl gegeben, er könne einfach herumsitzen und nichts tun.

Seiner Meinung nach sei es für ihn nicht interessant, wenn er die Garantie hätte, dass er nur streamen muss und er bevorzuge es, zielorientiert zu arbeiten. Ein Sub-Goal beispielsweise motiviere ihn dazu, mehr zu streamen.

Ich habe Nein gesagt, weil ich dann nicht das Gefühl hätte, weiter wachsen zu müssen. Es würde mir das Gefühl geben, dass ich einfach nur dasitzen und nichts tun kann, und das will ich nicht. Versteht ihr? Ich brauche einen Anreiz, um zu wachsen. Sonst würde ich mich langweilen. Denn wenn ich die Garantie hätte, dass ich einfach nur streamen und Mist machen könnte, wäre das für mich nicht so interessant. Ich mag es also, zielorientierter zu sein. Mizkif via Twitch

Das heißt, das Angebot, beziehungsweise das damit einhergehende garantierte Einkommen, passt nicht zu der zielorientierten Arbeitsweise von Mizkif. Ein Ziel, an dem er sich orientieren könne und das er versuchen würde zu erreichen, würde komplett wegfallen, wenn er unabhängig von der Qualität der Streams 3 Millionen Dollar pro Jahr bekommen würde.

Ehe Mizkif in der Fragerunde über das Angebot von Twitch sprach, wurde er gefragt, ob er für 10 Millionen Dollar zu der kontroversen Streaming-Plattform “Kick” wechseln würde. Die Frage beantwortete er mit „Nein“ und erklärte, er würde nicht mal für 50 Millionen wechseln (via Twitch).

Für die Aussage nannte er gleich mehrere Begründungen. Zum einen würde der Wechsel der Gruppe OTK schaden, zum anderen sei er an einem Punkt in seiner Karriere angekommen, an dem er sich keine Gedanken mehr über Geld machen müsse.

Mehr Geld würde sein Leben nicht verändern, sagte Mizkif. Er mag keine „fancy“ Kleidung, spiele Valorant und kaufe nicht mal Skins und er schaue Animes. Er brauche die 10 Millionen nicht und habe genug Geld.

Auch der deutsche Streamer MontanaBlack sprach über die Streaming-Plattform Kick und was er haben will, damit er Twitch verlässt:

