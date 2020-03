Das MMO War Thunder hat aktuell so viele Spieler, wie noch nie. Woran liegt das?

Was ist War Thunder? Das MMO War Thunder vermischt Luft- und Bodenkämpfe sowie Seeschlachten auf historischen Schlachtfeldern, die vom Zweiten Weltkrieg bis zum Kalten Krieg reichen. Ihr steuert eines von über 1.500 Flugzeugen. Darunter Hubschrauber, Panzer, Kriegsschiffe und andere Kampffahrzeuge. Ähnlich wie beispielsweise in World of Tanks, World of Warplanes oder World of Warships geht ihr im Team vor, um taktisch den Sieg zu erringen.

Gerade die Luftkämpfe sprechen einige Spieler an. Schaut man sich die Bewertungen des Konkurrenten World of Warplanes auf Steam an, so liest man dort immer wieder, dass die Luftkämpfe in War Thunder spannender sind und sogar das Matchmaking fairer ist.

Gerade die Luftkämpfe von War Thunder kommen gut bei den Spielern an.

Ein spürbarer Aufschwung

Was hat sich in Sachen Spielerzahlen getan? 2015 wurden laut Steamcharts mit 29.480 gleichzeitigen Spieler der Höchststand gemessen. Seitdem gingen die Zahlen nach unten, pendelten sich aber stets bei so im Schnitt 24.000/25.000 Spielern ein. Nun wurde in den vergangenen Tagen ein neuer Peak gemessen. Steamcharts zeigt 35.377 gleichzeitige Spieler.

Dieser Aufschwung kann sogar bei den Spielerzahlen gemessen werden, die zudem mit dem eigenen Launcher erzielt wurden. Über 100.000 Spieler waren in den vergangenen Tagen auf den Server angemeldet. So viele Spieler hatte das MMO seit Ende 2014/Anfang 2015 nicht mehr.

Warum kam es zu diesem Aufschwung? Zwar bekommt War Thunder regelmäßig Updates mit neuen Inhalten spendiert, dabei handelt es sich aber nicht um wirklich große Veränderungen. So auch in den vergangenen 30 Tagen. Es erschienen Updates mit neuen Inhalten, doch diese Inhalte waren nicht so besonders, dass sie diesen Anstieg der Spielerzahlen erklären würden.

Offenbar wirkt sich die aktuelle Coronakrise auf das MMO aus, das zeigt sich daran, dass in den vergangenen Tage viele neue Bewertungen hinzugekommen sind. Es probieren einfach immer mehr Spieler gerade die Free2Play-Titel auf Steam aus. Man sieht es ja an den Rekorden, die Steam aktuell aufstellt. Am vergangenen Sonntag, den 22. März spielten laut SteamDB 22.678.529 Spieler über Steam.

War Thunder erlebt aktuell einen Aufschwung.

Wie bewerten neuen Spieler War Thunder? Die Bewertungen von War Thunder auf Steam liegen in den vergangenen 30 Tagen bei 82%.

Longey13 meint auf Steam: „Das Spiel ist es absolut wert, gespielt zu werden. Es ist kostenlos und es gibt kein Pay2Win.“

Conner sieht das etwas anders: „Es ist kein schlechtes Spiel, besser als World of Tanks. Allerdings ist es eben Pay2Play, wenn man schnell vorankommen will.“

SaturnMist09 schreibt: „Fantastisches Spiel. Macht vor allem mit Freunden großen Spaß!“

Seid ihr auch in War Thunder unterwegs? Spielt ihr es zum ersten Mal oder seid ihr zurückgekehrt?