War Thunder: MMO-Spieler verrät angeblich Militär-Geheimnisse, um einen Foren-Kampf zu gewinnen

In einem Forum des kostenlosen MMOs War Thunder hat ein Spieler angeblich geheime Militär-Dokumente der US-Regierung geleakt.

Was ist War Thunder?

War Thunder ist ein Free-to-Play-MMO, das bereits am 01. November 2012 veröffentlicht wurde und auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Windows PCs via Steam sowie auf Linux und macOS spielbar ist.

Die Spieler führen in War Thunder groß angelegte Schlachten zu Luft, Wasser und Land.

In War Thunder stellen militärische Vehikel wie Panzer und Flugzeuge eine wichtige Rolle dar.

Das MMO ist für seine realistische Darstellung der verschiedenen Fahrzeuge bekannt.

Spieler postet geheime Dokumente zu einem Kampfflugzeug

Was hat der Spieler getan? Der „War Thunder“-Spieler spacenavy90 hat angeblich vier militärische Dokumente in dem offiziellen Forum des Spiels gepostet. Dort war er an einer Diskussion beteiligt und teilte die Informationen mit dem Satz: „Bei meinen Nachforschungen bin ich auf etwas Interessantes gestoßen.“

Anschließend geht er auf die Informationen ein, die ihm die Dokumente geben und teilt die Unterlagen mit dem Rest des Forums. Die Dokumente enthalten Informationen zu einem US-amerikanischen Kampfflugzeug, der F-16 Fighting Falcon, um das sich auch die Forumsdiskussion drehte.

Die Informationen sind allerdings nicht für die Öffentlichkeit gedacht und wurden in der Zwischenzeit in dem offiziellen „War Thunder“-Forum gelöscht. Dort waren sie am Montag gegen 21:00 Uhr einsehbar.

War Thunder bringt ein Grafik-Update, das viele Spieler aber niemals nutzen werden

Für wen sind die Dokumente zugänglich? Auf einigen Screenshots der Dokumente sind Angaben zu erkennen, wer auf sie zugreifen darf.

So steht beispielsweise auf zwei der vier Dokumente „DoD only“ (DoD ist kurz für “U.S. Department of Defense”, also das Verteidigungsministerium der USA). Demnach dürfen nur Mitarbeiter des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums den Inhalt der Dokumente sehen.

Ein weiteres Dokument ist mit folgender Kennzeichnung versehen: „Distribution authorized to U.S. Gov’t, agencies only“ (deutsch etwa: „Weitergabe nur an U.S.-Regierungsstellen“).

Nicht der erste „War Thunder“-Leak geheimer Informationen

Diese Vorfälle gab es in der Vergangenheit: Man mag es zwar kaum glauben, aber das ist nicht das erste Mal, dass ein „War Thunder“-Spieler geheime Militär-Informationen öffentlich geteilt hat.

Im Oktober 2021 hat ein Spieler Informationen zu dem französischen Panzer „Leclerc 2“ geleakt. Ihm sei die Drehgeschwindigkeit des Vehikels im Spiel zu schnell, woraufhin er wohl die tatsächliche Drehgeschwindigkeit teilte. Seine Information habe er mit der Aussage belegt, dass er diesen Panzer im echten Leben fahre. Außerdem soll er Teile des Handbuchs gepostet haben.

Zudem hat ein angeblicher Panzerkommandant bereits im Juli 2021 geheime Dokumente zu dem britischen Panzer „Challenger 2“ veröffentlicht.