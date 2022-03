Der perfekte Gaming-PC für 4K-Gaming: Jetzt günstiger als Selbstbau

Ihr könnt euch ab sofort den MeinMMO Boss Gaming-PC mit RTX 3080 und Intel CPU der 12. Generation kaufen. Das alles zum attraktiven Preis.

4K-Gaming ist im Jahr 2022 ein immer größeres Thema. Nicht zuletzt durch die neue Konsolen-Generation rund um die PS5 und Xbox Series X. Wer auf dem PC in das Erlebnis des hochauflösenden Spielens kommen will, braucht eine entsprechend potente Hardware. Dabei ist dann die Frage, ob ihr euch mit dem Selbstbau eines PCs auseinander setzen wollt oder dies den Profis von Boostboxx überlasst.

Mit unserem Partner bieten wir euch jetzt genau den richtigen MeinMMO Gaming-PC für das Spielen in 4K an. Dieser ist so zusammengestellt, dass ihr der Boss seid und die FPS der Spiele euch Untertan sind.

So viel kostet der Gaming-PC: Der Preis liegt für den leistungsstarken MeinMMO Boss PC bei 2.499 Euro. Als Selbstbauer erhaltet ihr diesen PC nicht günstiger (Stand: 4. März 2022). Bei Boostboxx bekommt ihr dabei nicht nur einen fertig zusammengebauten PC, sondern dazu noch drei Jahre Herstellergarantie inklusive kostenlosem deutschlandweiten Abholservice. Des Weiteren sind drei Lizenzen für die Bullguard Internet Security Software enthalten.

Gaming-PC mit RTX 3080 & Intel Core i7-12700KF

Diese Hardware steckt drin:

Prozessor: Intel Core i7-12700KF mit 8x 3,6 GHz

CPU-Kühler: Corsair iCUE H100i RGB Pro XT Wasserkühlung

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3080 mit 10 GB GDDR6X

Mainboard: MSI Pro Z690-P

Arbeitsspeicher: 32 GB Kingston Fury Renegade DDR4-3200

Speicherplatz: 1 TB Kingston NV1 M.2 PCIe 3.0 SSD

Gehäuse: be quiet! Dark Base 700 mit Sichtfenster

Netzteil: 700 Watt BoostBoxx 80 Plus Gold zertifiziert

Das kann der MeinMMO Boss Gaming-PC leisten: „Like a Boss!“ – Mit diesem Gaming-PC ist 4K-Gaming kein Problem für euch. Die Experten der GameStar ordnen die verbaute RTX 3080-Grafikkarte in die Leistungsklasse 2 ein. Damit ist 4K-Gaming bei maximalen Details mit mehr als 60 FPS möglich. Leistungsklasse 1 wäre die RTX 3090, die aber den Preis wesentlich nach oben schrauben würde. Wer möchte, kann sie dennoch gegen einen Aufpreis in der Konfiguration auswählen.

Neben der sehr starken Grafikkarte sorgt der Intel Core i7 der 12. Generation für jede Menge Leistung. Der Prozessor ist auf einem Niveau mit den AMD Flaggschiff-CPUs der Ryzen 5000-Serie. Entsprechend erwartet euch nicht nur beim Gaming, sondern auch bei Anwendungen wie Cinema 4D, Photoshop, Premier Pro und weitere jede Menge Power. Mit 32 GB RAM ist der MeinMMO Boss PC zudem zukunftssicher aufgestellt.