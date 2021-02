Die Legendary-Edition von Mass Effect ändert ein paar kleine Szenen. Es gibt deutlich weniger Hintern – zumindest in den unpassenden Momenten.

Obwohl es „nur“ ein Remaster ist, gehört die Mass Effect: Legendary Edition für viele Spieler wohl zu den am sehnsüchtigsten erwarteten Spielen 2021. Immerhin ist das SciFi-RPG das wohl größte und bekannteste RPG von BioWare und gilt als wahrer Meilenstein der Videospiel-Geschichte – ein brandneuer Titel des Franchise ist noch weit entfernt. Inzwischen sind viele Details zum Remaster bekannt. Neben einer größeren Anpassung des Gameplays von Teil 1 gibt es auch ein paar Änderungen, etwa an den Kamerafahrten, die weibliche Charaktere in ein fragwürdiges Licht rücken.

Problematische Kamera-Posen werden geändert: In einem Interview mit dem Magazin Metro sprach der Project Director Mac Walters über ein paar kleine Anpassungen, die vorgenommen werden. So sagte er:

[Einer der Entwickler] deutete uns auf ein paar Kamera-Schnitte hin, die waren einfach … warum fokussierte sich das auf Mirandas Hintern? Also sagten wir in manchen Fällen: ‚Okay, wir können hier Änderungen vornehmen.‘

Wer die Reihe gespielt hat, wird vermutlich gleich an diese Szenen zurückdenken können. In manchen Fällen wirkten sie nämlich so unfreiwillig absurd, dass sie sich ins Gedächtnis der Spieler gebrannt haben. Vor allen in Verbindung mit dem Charakter Miranda Lawson, ein steter Begleiter in Teil 2 der Reihe.

Irgendwer hielt das mal für einen guten Kamerawinkel.

Szenen wie diese gab es eine Handvoll in der Spielereihe – manchmal so unpassend aufdringlich und nicht zur Situation passend, dass es dazu Memes hagelte. Da wurde aus einem „Mass Effect“ gerne mal ein „Ass Effect“ – auch wenn das lieber keiner zu lange googlen sollte.

Auch „Fem-Shep“ bekommt leichte Änderungen: Ähnliche Anpassungen gibt es auch dann, wenn der Spieler in die Rolle der weiblichen Shepard (Fem-Shep) schlüpft.

Das Problem war hier, dass die weibliche Shepard von den Entwicklern eigentlich als eine Art „Nischen-Option“ erdacht wurde. Man ging nicht davon aus, dass in Teil 1 wirklich viele Spieler eine weibliche Shepard spielen würden – auch wenn sich das als Trugschluss herausstellte.

Daher benutzt Fem-Shep in quasi allen Fällen die gleichen Animationen wie ihr männliches Pendant, was in den meisten Szenen kein Problem ist. Wenn der männliche Shepard jedoch breitbeinig auf einer Bank sitzt und mit dem Kinn auf den verschränkten Händen über das Schicksal der Galaxis sinniert, dann wirkt das cool. Wenn Fem-Shep in der gleichen Pose sitzt und dabei einen kurzen Rock trägt, dann ist das eher unpassend und beschert den Szenen einen merkwürdigen Beigeschmack, der einfach nicht zur Situation passt.

Dort behalf man sich mit kleinen Tricks. So wird die Kamera in diesen Szenen einfach ein wenig höher angesetzt.

„Fem-Shep“ war mal als Nischen-Option gedacht – wurde aber richtig beliebt, auch wegen der superguten Synchro.

Wann erscheint Mass Effect: Legendary Edition? Der Release der großen Remaster-Version findet am 14. Mai 2021 statt – also in knapp 3 Monaten. Dann können sich Veteranen und Neulinge einmal mehr mit Commander Shepard in die Schlacht zur Rettung der Galaxis werfen, ihre Crew-Gefährten abschleppen oder es sich mit ganzen Alien-Völkern gehörig verscherzen.

Die Legendary-Version enthält alle Solo-Inhalte der ursprünglichen „Mass Effect“-Trilogy. Auf den Multiplayer-Modus wird allerdings verzichtet.

Habt ihr Lust auf das Remaster von Mass Effect? Was haltet ihr von den kleinen Änderungen, die vorgenommen werden?