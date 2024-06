Mass Effect hat euch mit einem Trick alle belogen und ihr habt es nie bemerkt

In der Neuauflage, also der Legendary Edition, wurde das übrigens korrigiert. Hier kann Shepard tatsächlich sprinten – was den Aufenthalt auf der Citadel doch um einiges angenehmer gestaltet. Der nächste Teil von Mass Effect ist übrigens bereits in der Mache und ein erster Teaser erzeugt bereits Hunger auf mehr .

Mass Effect 1 war ohnehin für etwas langatmige Pausen im Spiel bekannt. Noch mit Schrecken dürften sich viele an die Fahrstuhl-Szenen erinnern, in denen man viele Sekunden auf den Bildschirm starrte, bei dem einfach gar nichts zu passieren schien.

Warum hat Mass Effect das gemacht? Auf X verriet John Ebenger, ein ehemaliger Cinematic Designer bei BioWare, dass man sich dieses Tricks bedient hätte, um die Technik der damaligen Zeit zu kompensieren. Immerhin waren Computer im Privatbesitz damals noch nicht so leistungsstark und das Spiel hätte gar nicht so schnell Umgebungen und Texturen nachladen können, wenn Shepard sich auf der Citadel zu rasch bewegt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Trick? In Mass Effect 1 hat man viel Zeit auf der Citadel verbracht. Das ist quasi der Knotenpunkt der Handlung gewesen und alle Missionen starten irgendwie dort. Immerhin saß da auch der Rat, dem man Bericht erstatten musste. Doch die Citadel war auch ein recht großer Ort und man musste häufig weite Strecken laufen. Zum Glück konnte Commander Shepard sprinten, um sich schneller vorwärtszubewegen.

Wenn man an tolle Videospiel-Reihen denkt, dann kommt den meisten die Mass-Effect-Trilogie in den Sinn. Noch heute gelten die ersten drei Teile als wahre Meilensteine im RPG-Genre und die Geschichte rund um Commander Shepard ist eine der spannendsten überhaupt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to