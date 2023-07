Ein junger Mann arbeitet 20 Stunden die Woche, verdiente damit 100.000 Euro im Jahr – Wie hat er das gemacht?

Sam Curry merkte in einem Gespräch mit bugcrowd.com an, dass die Bezahlung für ihn nur ein Bonus sei:

Er selbst erklärte in einem Interview mit dem BBC , dass die Hacker untereinander um die besten „Bounties“ kämpfen. Meistens arbeiten die Hacker aber eng miteinander zusammen. Die „White Hat Hacker“ sind eine große, weltweite Community und er würde etliche Leute in dutzenden verschiedenen Ländern kennen.

Was macht ein „White Hat Hacker“? Obwohl die meisten Menschen bei „Hacking“ vermutlich an etwas Negatives denken, handelt es sich hier um etwas Positives. Denn diese Hacker verkaufen gefundene Sicherheitslücken nicht im Darknet oder auf anderen dubiosen Seiten, um Leuten zu schaden, sondern verkaufen diese an Firmen.

Sam Curry ist ein junger Mann aus Nebraska und verdiente innerhalb eines Jahres 100.000 Euro. Und das mit seinem 20-Stunden-Job. Das Besondere an ihm ist, dass er viel Erfahrung im Computerbereich besitzt und als Hacker nach Sicherheitslücken sucht. Das berichtete etwa die BBC , dass er so viel Geld mit vergleichsweise wenig Arbeitszeit erzielen konnte.

