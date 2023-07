Ein Mann entwickelt App mit ChatGPT, um Betrüger zu ärgern: Verdient damit mehr als 25.000 Euro im Jahr

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Für eine betrügende Person sei das nervig und zeitraubend, andere Menschen können durch so einen Chatbot durchaus geschützt werden. Es fallen auch heute noch genügend Personen auf Scam-Anrufe oder Personen herein, die auf die Gutgläubigkeit von Menschen setzen. Diese Menschen verlieren dadurch viel Geld, welches sie nie wieder sehen.

Wieso funktioniert das? Anderson erklärte, dass sein System so trainiert sei, dass der Chatbot wie ein echter Mensch am Telefon klingt. Daher gehen die Betrüger und Betrügerinnen davon aus, dass sie tatsächlich mit einer echten Person sprechen.

Ihr kennt nervige Scam-Anrufe am Telefon? Ein Mann hat eine App mit ChatGPT entwickelt, mit der Phishing-Anrufer in den Wahnsinn getrieben werden.

Insert

You are going to send email to