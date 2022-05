Lost Ark bringt heute Hotfix mit 5 Stunden Server-Down – „Was zur Hölle ist da passiert?“

Erst gestern, am 12. Mai, erschien das wöchentliche Update in Lost Ark. Dafür waren die Server vier Stunden lang offline. Heute kommt jedoch ein ungeplanter Hotfix, der sogar mit 5 Stunden Downtime geplant ist. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist die Situation? Das wöchentliche Update am 12. Mai fiel recht klein aus. Außer einem einzigen Bugfix gab es, zumindest für die Spieler sichtbar, keine Änderungen. Das Update fokussierte sich auf Änderungen im Backend des MMORPGs, um das große Mai-Update vorzubereiten, welches nächste Woche, am 19. Mai, erscheinen soll.

Allem Anschein nach kam es dabei aber zu einem Fehler, denn wie der Twitter-Account von Lost Ark heute Nacht ankündigte, erfolgt heute ein Hotfix, der sich auf das gleiche Thema konzentrieren soll. Bei dem Fix sollen Fehler behoben werden, die dem großen Mai-Update im Wege stehen könnten.

Erneut wird es dabei für die Spieler selbst keine sichtbaren Änderungen geben. Allerdings bringt der Hotfix sogar mehr Downtime mit sich als das wöchentliche Update selbst.

Wie lange ist der Server down? Die Server von Lost Ark werden zur gewohnten Uhrzeit, also um 9 Uhr deutscher Zeit, heruntergefahren und werden voraussichtlich 5 Stunden lang offline bleiben. Läuft diesmal alles nach Plan, solltet ihr also um 14 Uhr wieder spielen können.

Wir halten euch in diesem Artikel natürlich auf dem Laufenden und updaten ihn, sobald es Neuigkeiten gibt.

Der Tweet mit der Ankündigung:

Die Community ist verwirrt – „Was, 2 Tage hintereinander?“

Wie reagieren die Fans? Die Reaktionen sind breiter gefächert als normal. Ein paar wenige Spieler bedanken sich für die starke Kommunikation und die soliden Vorbereitungen für das Mai-Update, ein Großteil aber wirkt ziemlich verwirrt und teilweise auch verärgert über die erneute Downtime.

Einige Fans regen sich darüber auf, dass diese Updates in einer erneuten Downtime heute gemacht werden und hätten es besser gefunden, wenn der gestrige Server-Down einfach länger gewesen wäre. Wieder andere glauben fest daran, dass bei dem Update gestern irgendetwas sehr schiefgelaufen sein muss.

Das sagen die Fans: Unter der Ankündigung der Downtime auf Twitter tummeln sich viele Kommentare, die die Situation widerspiegeln. Wir möchten euch einige davon ebenfalls wiedergeben (via Twitter):

Amonsi schreibt: „Ein 5 Stunden langer Hotfix nur 24 Stunden nach der wöchentlichen Wartung? Ich verstehe einfach nicht, warum ihr das nicht während der Wartung gemacht habt.“

Auch ZeroStreaming regt sich auf: „5 Stunden, um einen Fix in das Spiel zu bringen, was in Korea schon seit 3 Jahren läuft. Das ist schon wirklich ein bisschen peinlich.“

whiz schließt sich an: „5 Stunden für einen Hotfix? Was zur Hölle ist denn da passiert?“

twystd postet einen YouTube-Link unter die Ankündigung, der zu einer vollen Stunde Baby-Heulen führt, um sich auszudrücken.

Was haltet ihr davon? Findet ihr es schlimm, dass die Server schon wieder heruntergefahren werden oder seht ihr das alles nicht so eng? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

