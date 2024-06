Lords Mobile und THE KING OF FIGHTERS XV feiern großes Event

Das populäre Mobile-Game Lords Online hat sich mit dem Fighting-Game THE KING OF FIGHTERS XV zusammengetan. Erfahrt hier alles zum Koop-Event.

IGGs beliebtes Strategie-MMO ist bekannt für seine zahlreichen Kooperationen mit anderen Marken. Dieses Mal gibt es ein fettes Event im Zusammenspiel mit dem populären Fighting-Game THE KING OF FIGHTERS XV.

Was steckt alles im Event? Im großen Koop-Event zu THE KING OF FIGHTERS XV bekommt ihr zahlreiche neue Aufgaben und Sammelobjekte im Stil des legendären Prügelspiels. Darunter sind die Charaktere Kyo Kusanagi und Mai Shiranui.

Was ist eigentlich Lords Mobile? Lords Mobile wurde im Februar 2016 von IGG veröffentlicht und ist ein Massive-Multiplayer-Strategiespiel mit Basisbau und Echtzeitstrategie.

Die Handlung ist schnell erklärt: In einem Fantasy-Königreich tobt nach dem Tod seines Herrschers ein Krieg um die Krone. Unzählige Lords konkurrieren um den Thron, und ihr seid einer von ihnen.

Das bedeutet, dass ihr Helden rekrutiert, eure Basis verstärkt, Schlachten ausfechtet, Allianzen schmiedet und vieles mehr erledigen müsst, um euch gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Das große Lords Mobile X THE KING OF FIGHTERS XV – Event im Detail

Wann geht’s los? Lords Mobile X THE KING OF FIGHTERS XV startete am 1. Juni und läuft noch bis zum 31. Juli 2024. In dieser Zeit finden die folgenden Ereignisse im Spiel statt.

Das sind die einzelnen Events: Im Rahmen des THE KING OF FIGHTERS XV Events könnt ihr Erfolge sammeln und Preise im Spiel gewinnen. Darunter sind zum Thema passende Emotes, Avatare und ein exklusiver Schloss-Skin im Fighter-Look.

Erlebt außerdem spannender Kämpfe im Fighter’s Stadium! Verwendet Fighter’s Tickets, um Fotofragmente zu sammeln und die Bilder zusammenzusetzen, um exklusive Koop-Belohnungen zu gewinnen, wie das Arcade Adventure Castle Skin, Mai Shiranui Castle Skin, Koop-Emotes, Koop-Avatare und vieles mehr! Diese Tickets bekommt ihr aus täglichen Logins, Monsterjagden und Kingdom Labors.

Obendrein ist das Fighter’s Gym geöffnet. Sammelt während des Events Fighter’s Emblems und tauscht sie gegen exklusive Gegenstände wie den Kyo Kusanagi Leader Skin, Emotes, Avatare, neue Artefakte und mehr ein! Die Embleme bekommt ihr mit etwas Glück, wenn ihr Fotofragmente erhaltet.

Was gibt’s noch? Es gibt dazu noch eine spezielle Website für diese Kollaboration, auf der ihr an Events wie “Lords Homecoming”, “Fighters Faction War” und “Fighters Puzzle” teilnehmen könnt, um viele exklusive Kollaborationsgeschenke zu gewinnen!

Es lohnt sich also, gerade als Fan von THE KING OF FIGHTERS jetzt in Lords Online mitzumischen. Holt euch das Spiel noch heute kostenlos!