Im Laufe eines Spiels League of Legends erscheinen verschiedene Drachen auf der Karte. Wir erklären euch, was sie im Einzelnen tun und wofür sie gut sind.

Was sind die Drachen überhaupt? Die Drachen in League of Legends sind neutrale Monster, die auf der unteren Hälfte der Karte in ihrem eigenen Drachen-Camp erscheinen. Sie sind passiv, bis ein Spieler sie angreift und attackieren dann den Spieler, der am nächsten in ihrer Reichweite ist.

Für das Besiegen der Drachen erhält das jeweilige Team verschiedene einzigartige passive Buffs wie zum Beispiel mehr Schaden an Gegnern oder zusätzliche Bewegungsgeschwindigkeit.

Grundsätzliches zu den Drachen

Wann erscheinen die Drachen? Es gibt insgesamt sieben verschiedene Drachen-Typen im Spiel. Im Laufe eines Spiels erscheinen bis zu drei unterschiedliche. Der erste Drache wird zufällig vom Spiel ausgewählt und erscheint 5 Minuten nach Spielbeginn. Nachdem ein Drache besiegt wurde, erscheint der Nächste – immer wieder nach 5 Minuten. Der zweite und der dritte Drache werden ebenfalls zufällig ausgewählt, aber unter den ersten drei Drachen können keine zwei gleichen Drachen-Typen sein.

Welcher Drache als Nächstes erscheint, ist im Scoreboard ersichtlich. Das Symbol auf der Minimap zeigt ebenfalls, welcher Drachen-Typ gerade präsent ist.

Die Drachen erscheinen im rot markierten Berech

Mit dem Ableben des zweiten Drachen verändert sich dann die Karte. Diese Änderungen sind davon abhängig, welcher Drachen-Typ als Drittes erscheint. Alle folgenden Drachen sind vom selben Typ, die gewährten Buffs addieren sich. Das erste Team, das vier Drachen besiegt, gewinnt die sogenannte Seele des jeweiligen letzten Drachen-Typen.

Die Drachen-Seele gewährt dem ganzen Team weitere einzigartige Buffs.

Die Drachen-Typen

Wie viele Drachen gibt es? Es gibt insgesamt sieben verschiedene Drachen-Typen im Spiel:

Welche Buffs bringt der Höllendrache?

Jeder besiegte Höllendrache verleiht dem Team 6 % zusätzlichen Angriffsschaden und Fähigkeitsstärke. Die Höllendrache-Seele löst bei jedem Angriff oder Fähigkeit eine Explosion beim Gegner aus, die zusätzlichen Schaden verursacht.

Welche Buffs bringt der Meeresdrache?

Für jeden besiegten Meeresdrachen erhaltet ihr zusätzlich eine Lebensregeneration in Höhe von 3 % eures maximalen Lebens. Mit der Meeresdrachen-Seele erhaltet ihr immer, wenn ihr einem Gegner Schaden zufügt, Leben und Mana zurück.

Welche Buffs bringt der Wolkendrache?

Durch das Besiegen eines Wolkendrachen bekommt ihr jedes Mal eine Resistenz von 7 % gegen Verlangsamungseffekte und bewegt euch schneller, wenn ihr nicht in einem Kampf seid. Mit der Wolkendrachen-Seele bewegt ihr euch permanent schneller, auch im Kampf. Ihr bekommt weitere Bonusgeschwindigkeit, nachdem ihr eure ultimative Fähigkeit verwendet habt.

Welche Buffs bringt der Bergdrache?

Wenn ihr einen Bergdrachen besiegt, erhält euer Team jedes Mal 9 % zusätzliche Rüstung und Magieresistenz. Durch die Seele des Bergdrachen bekommt ihr einen Schild, der einen kleinen Teil eurer Lebenspunkte schützt, wenn ihr das nächste Mal Schaden erleidet.

Welche Buffs bringt der Hextechdrache?

Das Besiegen eines Hextechdrachen bewirkt, dass ihr jeweils 9 % Fähigkeitstempo und Angriffstempo erhaltet. Wenn ihr einem Gegner Schaden zufügt, während ihr die Hextechdrachen-Seele habt, dann wird dieser von einem Kettenblitz getroffen, der ihm und bis zu drei weiteren Gegner Schaden zufügt und ihre Bewegungsgeschwindigkeit verlangsamt.

Welche Buffs bringt der Chemtechdrache?

Für das Besiegen des Chemtechdrachen erhaltet ihr jedes Mal 5 % Zähigkeit und zusätzliche Heil- und Schildkraft. Die Seele des Chemtechdrachen bewirkt, dass ihr 10 % mehr Schaden austeilt und 10 % weniger Schaden erleidet, während sich eure Lebenspunkte unter 50 % befinden.

Welche Buffs bringt der Ahnendrache?

Der Ahnendrache erscheint erst, nachdem ein Team die Seele eines Drachen gewonnen hat. Wenn ein Team den Ahnendrachen besiegt, erhält es einen temporären Buff. Dieser Buff hat zwei Effekte: Zum einen belegt ihr Gegner mit einem Burn-Effekt, der Schaden über einen kurzen Zeitraum zufügt (englisch DoT – Damage over Time), wenn ihr einem Gegner Schaden zufügt. Zum anderen werden Gegner sofort besiegt, wenn ihr sie angreift, und wenn sich ihre Lebenspunkte auf unter 20 % befinden.

Der Ahnendrache erscheint anders als die anderen Drachen erst nach 6 Minuten, nachdem der vorherige Drache besiegt wurde.

Karten-Veränderungen

Sobald der zweite Drache des Spiels besiegt wurde, verändert sich die Karte geringfügig. Diese Veränderungen sind davon abhängig, welcher Drachen-Typ als Drittes erscheint.

Höllendrache

Die Wände an den Camps der blauen und roten Buff-Camps werden eingerissen und die Büsche rund herum verbrannt, ebenso wie die Wand des Drachen-Camps. Zusätzlich erscheinen insgesamt 10 weitere Sprungpflanzen auf der Karten.

Meeresdrache

Im Dschungel verdichten sich die Büsche und nehmen eine größere Fläche ein. Weitere Büsche wachsen in der Nähe des Drachen-Camps und 4 weitere Honigfrüchte erscheinen auf der Karte.

Wolkendrache

In den Bereichen rund um die blauen und roten Buff-Camps und dem Drachen-Camp erscheinen Windgebiete. In diesen Gebieten bewegen sich alle Spieler schneller. Zusätzlich erscheinen insgesamt 6 weitere Sichtblumen auf der Karte.

Bergdrache

Im Gegensatz zum Höllendrachen erscheint zusätzliches Terrain an den Dschungel-Eingängen zum Fluss und im Drachen-Camp.

Hextechdrache

Es erscheinen Hexgates an den Ausgängen der Team-Basen in Richtung Dschungel, sowie in der Nähe des Drachen- und Baron-Camps. Erstere bringen euch schnell tief in den anliegenden Dschungel hinein, letztere transportieren euch über den Fluss in den gegenüberliegenden Dschungel. Auf den Bildern seht ihr wie diese Hexgates aussehen, wo sie sich befinden und wohin sie euch bringen.

Chemtechdrache

Alle neutralen Pflanzen-Objekte werden mit weiteren Effekten verbessert. 8 weitere Honigfrüchte und 14 weitere Sichtblumen erscheinen außerdem auf der Karte. Die Sprungpflanzen katapultieren euch nun doppelt so weit. Honigfrüchte verleihen zusätzlich zur Heilung ein kleines Schild und verlangsamen euch nicht länger. Die Sichtblumen decken einen größeren Bereich auf und setzen die Lebenspunkte aller aufdeckten Wards auf 1.

Der Chemtechdrache ist gerade erst zur Preseason 13 wieder zurückgekehrt, nachdem man ihn während der Season 12 grundlegend überarbeitet hatte.