LoL: RNG gewinnt großes Winter-Turnier ohne ihren Megastar Uzi

Das Team Royal Never Give Up RNG gewinnt den Demacia Cup 2019 von League of Legends. Superstar Jian „Uzi“ Zi-Hao ist nicht dabei, dafür überrascht vor allem ein LoL-Spieler auf der Midlane, der vorher nicht überzeugen konnte.

Was ist der Demacia Cup 2019? Der Demacia Cup ist ein Winterturnier, an dem 20 chinesische Teams teilgenommen haben. Das Turnier fand vom 21.12 bis zum 29.12.2019 statt.

16 Teams des Demacia Cups haben auch schon bei der Lol Pro League (LPL 2019) mitgespielt, der Top-Liga Chinas – 4 Teams kamen aus der 2. Liga Chinas ins Turnier.

Wer hat das Finale gewonnen? Im Finale standen sich schließlich Royal Never Give Up (RNG) und EDward Gaming gegenüber. Das Finale kann man sich noch bei Youtube auf englisch ansehen:

Superstar Uzi fehlt, Midlaner begeistert Zuschauer

Royal Never Give Up (RNG) ist vor allem für seinen legendären ADC „Uzi“ bekannt. Für viele galt Uzi lange Zeit als „mechanisch“ bester Spieler der Welt in League of Legends. Er gilt als derjenige, der am besten mit Maus und Tastatur umgehen kann, der Moves drauf hat, die es verlangen, in Bruchteilen einer Sekunde genau die richtigen Klicks zu machen.

Doch Uzi setzte das Turnier aus, um an eine „alte Verletzung“ auszukurieren. So durfte anstatt Uzi sein Ersatzmann Lu „Betty“ Yu-Hung spielen, was viele zuerst überrascht hat.

Uzi (22) gilt als bester ADC der Welt, hat kaputte „Arme wie 50-Jähriger“

Bei RNG glänzt ein Midlaner, der vorher schon als Schwachstelle galt

Was war die Überraschung? Der Miodlanger Li „Xiaohu“ Yuan-Hao von RNG war heftig angegangen worden, als er aus den Worlds zurückgekehrt war. Viele waren der Meinung, dass sein Spielstil schlecht und seine Leistung grundsätzlich nicht gut sei.

RNG war bei den Worlds 2019 schon in der Gruppenphase gegen SKT1 und Fnatic ausgeschieden.

Im Demacia Cup zeigte sich Xiaohu von ganz anderer Seite. Der Midlaner hat gleich mehrere MVPs für sich machen können und hat insgesamt eine gute Leistung gezeigt. Hier im Clip kann Xiaohu auf Vladimir ein 1vs3 unterm Turm für sich entscheiden. Er bringt RNG mit 2-0 in Führung.

Was sagen die Zuschauer? Viele User auf Reddit loben die Entscheidung, anstatt Superstar Uzi lieber Lu „Betty“ Yu-Hung spielen zu lassen. Einige meinen, dass das auch für kommende Spiele durchaus vielversprechend sein könne. Vielen gefällt der Stil von Lu „Betty“ Yu-Hung.

So schreibt User Faye_Dragon: „Betty hat echt gut gespielt, wenn auch technisch nicht so gut wie Uzi und die RNG Solo Laners haben mehr Chancen bekommen, ihre Leistung zu zeigen.“

FakerBangMyWife ist nicht so optimistisch und erwidert: „Xiaohu hat heute gut gespielt, aber ich denke nicht, dass er dauerhaft in einer Topliga wie Rookie und King Doinb spielen kann.“

Er ist der Star von RNG, Uzi.

Die Koreaner Rookie (Invictus Gaming) und Doinb (FunPlus Phoenix) sind beide Star-Midlaner in der chinesischen Liga LPL. Die beiden Teams gelten eigentlich als die stärksten Teams Chinas. Sie haben beim Demacia Cup 2019 aber kaum eine Rolle gespielt: Invictus Gaming und FunPlus Phoenix waren mit ihren Academy-Teams angetreten, während sich die Stammspieler eine Pause gönnten.