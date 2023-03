LoL: Ein Spieler hat eine unfassbar gute KDA-Statistik – Aber er kriegt keinen Respekt von der Community

Im kompetitiven League of Legends ist es üblich, sich auf wenige oder sogar nur einen einzelnen Charakter zu fokussieren. Ein LoL-Spieler hat in Season 13 nur Poppy gespielt und damit eine viel zu hohe Statistik bekommen. Doch die Community ist nicht begeistert.

Was hat der Spieler geleistet? Der LoL-Spieler mit dem Namen “5ur5um” hat sich in der Season 13 auf einen bestimmten Champion spezialisiert. Poppy, die Hüterin des Hammers, ist ein Yordle und wurde 2015 komplett überarbeitet.

Der Champion ist ein natürlicher Tank mit hohen Resistenzen und viel Leben. Im Regelfall kaufen die Spieler Items, durch die sie weniger sterben. “5ur5um” hat dies auf ein neues Level gebracht. Der Spieler hat nach 126 Spielen als Supporter in Season 13 eine KDA von ca. 119:1 (via op.gg).

Das ist in dem Falle besonders, weil selbst die Profis nicht einmal annähernd an solche Werte kommen. Die besten Spieler der Worlds 2022 hatten schon hohe Werte, doch die werden um knapp 100 geschlagen.

Während Supporter sich eigentlich darum bemühen, das Spiel zu gewinnen und sich für den größeren Sinn zu opfern, achtet der Spieler auf die Kills. Die Community spricht von einem KDA-Spieler.

Wenig Tode sind nicht der beste Weg

Was sind KDA-Spieler? Mit KDA-Spieler ist ein Spieler gemeint, der das Game über nur auf seine Statistiken achtet. Dabei wird alles andere an Gameplay hinten angestellt. Also versucht der Spieler in jeder Situation den Weg der wenigsten Tode zu gehen.

Gute KDA-Werte sind oftmals ein Zeichen dafür, dass der Spieler entweder gut ist oder seinen Charakter beherrscht. In der Community von League of Legends kommt es daher immer mal wieder vor, dass Spieler auf ihre Statistiken achten. Es jedoch so exzessiv zu machen, ist gar nicht gern gesehen.

Wieso reagiert die Community so? Wenn Spieler als KDA-Spieler erkannt werden, dann ist die Stimmung sehr niedergeschlagen. Das liegt vor allem an der Spielweise solcher Spieler. Wenn man jedem Kampf aus dem Weg geht und nur die sicheren Trades nimmt, kann man sich keinen großen Vorteil erspielen.

Und so sieht das auch die Community. Auf reddit schreibt Nutzer “MichaelZZ01”: “LOL. Seit 6 Jahren League-of-Legends-Spielzeit ist das der erste, richtige KDA-Spieler, den ich sehe.”

Nutzer “Matthias1410” erwähnt noch: “Es ist klar, dass Poppy Spiele absichtlich verliert. Teil des Spiels ist es auch zu wissen, wann man sich selbst opfert. Wahrscheinlich sammelt sie nur KDA.”

Vor allem spielt der Spieler Poppy auf der Support-Rolle. Damit ist sie eines der irrelevanteren Ziele und wenn sie da dann darauf achtet, dass sie nicht stirbt, steigt die KDA. Dies führt oftmals dazu, dass das Spiel nicht zugunsten des Spielers ausgeht und er, vielleicht auch dadurch, die Spiele verliert.

Wie steht ihr zu diesem Thema? Ist euch die KDA wichtig oder wollt ihr nur gewinnen? Schreibt es uns in die Kommentare.

