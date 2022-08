Logitech stellt gleich 3 Nachfolger für die G502, die meistverkaufte Maus der Welt, vor

Logitechs G502 Hero gehört zu den beliebtesten Gaming-Mäusen, die ihr aktuell kaufen könnt. Nun hat der Hersteller gleich drei Nachfolgemodelle vorgestellt. MeinMMO stellt euch die Mäuse vor und erklärt, was drinsteckt.

Die G502 Hero von Logitech gehört zu den beliebtesten Gaming-Mäusen der Welt und ist gehört immer noch regelmäßig zu den Bestsellern unter Gaming-Zubehör. Da ist es wenig überraschend, dass Logitech nun gleich drei neue Modelle der G502 Hero vorstellt:

Die G502 X

G502 X LIGHTSPEED

G502 X PLUS

MeinMMO stellt euch die Mäuse ausführlich vor und erklärt, was genau in den Geräten steckt.

Logitech stellt gleich drei neue Modelle der G502 Hero vor – Das sind sie

Was ist an den Mäusen besonders? Logitech setzt auf neue Switches, die in den Mäusen verbaut sind und unter den Tasten sitzen. Logitech nennt diese Switches „Lightforce“: Diese sollen die Vorteile eines optischen Switches mit dem Klickgefühl eines mechanischen Schalters kombinieren. Optische Switches sollen vor allem für eine höhere Langlebigkeit sorgen und werden mittlerweile auch bei anderen Herstellern wie Razer oder Roccat eingesetzt.

Im Inneren der Mäuse kommt weiterhin der hauseigene „HERO 25K Gaming“-Sensor zum Einsatz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der offizielle Trailer von Logitech zur G502X Plus Lightspeed.

Was bietet die G502 X? Die G502 X verfügt über eine neu gestaltete, reversible und abnehmbare DPI-Umschalttaste, die sich an unterschiedliche Handgrößen und Griffstile anpassen soll. Dazu kommt das bekannte Endlos-Scrollrad, wofür die G502 Hero bekannt ist. Die Maus kann über ein USB-C-Kabel aufgeladen werden.

Was bietet die G502 X Lightspeed? Die G502 X LIGHTSPEED setzt auf ein überarbeitetes LIGHTSPEED-Wireless-Protokoll. Im Prinzip ähnelt sie damit der bisherigen G502 Hero Lightspeed, die ebenfalls auf das Wireless-Protokoll setzt.

Neu ist jetzt, dass ihr mit einem einzigen Dongle zwei Geräte von Logitech verbinden könnt. Mit dem Device Pairing Tool im Logitech G Hub könnt ihr eine Maus und etwa eine Tastatur oder Headset mit dem Rechner verbinden. Dadurch habt ihr einen USB-Anschluss am PC wieder für andere Geräte frei.

Was bietet die G502 X Plus? Das Plus-Modell bietet euch eine umfangreiche Beleuchtungsfunktion. Laut Logitech kommt eine 8-Zonen-LED-Beleuchtung zum Einsatz, die ihr nach Belieben ein- und ausschalten könnt.

Ansonsten ist sie baugleich wie die G502 X. Alle drei Mäuse bieten, wie der Vorgänger G502 Hero auch, Gewichtssysteme im Bauch der Maus an

Was kosten die Mäuse? Die Mäuse sind ab August 2022 exklusiv auf LogitechG.com und später auch im Einzelhandel erhältlich. Die Mäuse bekommt ihr übrigens alle drei sowohl in Schwarz als auch in Weiß.

Die Logitech G502X kostet 79,99 Euro

Die G502X LIGHTSPEED kostet 149 Euro

Die G502 X PLUS bekommt ihr für 169 Euro

Die G502 Hero gehört zu den beliebtesten Mäusen, weil sie sich auf kein Genre festgelegt hat

Warum ist die G502 Hero so erfolgreich? Logitechs G502 Hero hat den Vorteil, ein starker Allrounder zu sein: Die Maus hat sich auf kein bestimmtes Spiel oder Genre festgelegt, sondern bietet mit vielen Tasten jede Menge Möglichkeiten, wenn ihr sie auf euren Spielstil einstellen wollt.

Auch andere Hersteller versuchen regelmäßig an den Erfolg der G502 anzuknüpfen. SteelSeries hatte seine Rival 5 als Gegner für die G502 Hero vorgestellt. Und Razer versucht es regelmäßig mit seiner Basilisk, die häufiger als G502-Hero-Klon bezeichnet wird. Mittlerweile bietet die Basilisk V3 auch ein durchlaufendes Mausrad.

Wenn ihr wissen wollt, wie gut die SteelSeries Rival 5 gegen die G502 von Logitech abschneidet, dann lest doch unseren Testbericht zu den beiden Mäusen. Hier erklären wir euch im Detail, was welche Maus besser macht:

