Linus Tech Tips, der größte Tech-YouTuber wurde gehackt, zeigt plötzlich wirre Krypto-Werbung mit Elon Musk

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Hacks sind keine Seltenheit: Am Anfang des Jahres hatte es etwa den beliebten YouTube-Kanal von HandOfBlood erwischt und Hacker hatten ihr Unwesen getrieben. Auch hier setzen die Hacker auf ähnliche Methoden: Anstatt offiziellen Videos gab es News zu Elon Musk, Twitter, Tesla und Bitcoin zu sehen und der Kanal wurde in „Tesla Twitter“ umbenannt:

Und ja, sie [die Videos] werden gelöscht. Selbst wenn sie gelöscht wurden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie in Anbetracht früherer Vorfälle und der Art und Weise, wie YouTube mit ihnen umgegangen ist, von YouTube in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt worden werden.

Einige befürchten sogar, dass die Hacker einige der alten Videos gelöscht haben könnten. Denn das sei in der Vergangenheit häufiger geschehen, dass Betrüger einen YouTube-Kanal lahm legten, um anschließend Videos zu entfernen. Andere geben aber Entwarnung und hoffen hier auf YouTube selbst. So schreibt jemand:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to