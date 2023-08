CEO von Linus Tech Tips sagt, er sei schockiert von Anschuldigungen der Ex-Mitarbeiterin – Sie sagt: Ist er nicht

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Auf reddit wird auch ein anderer Ex-Angestellte zitiert, der Madison Reeve zustimmt. Was sie sage, entspreche dem, was man damals gehört habe, als sie noch in der Firma war.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Insert

You are going to send email to