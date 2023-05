Der größte Tech-YouTuber der Welt tritt als CEO zurück – Lehnt ein Angebot über 100 Millionen Dollar ab

Der neue Trailer von Clash of Clans landet in den YouTube-Trends auf Platz 1 – „Hoffentlich kommt irgendwann ein Film“

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Der neue Trailer von Clash of Clans landet in den YouTube-Trends auf Platz 1 – „Hoffentlich kommt irgendwann ein Film“

Zwar habe es ein beträchtliches Verkaufsangebot in Höhe von 100 Millionen Dollar gegeben, doch das Ehepaar habe abgelehnt. Laut Linus würde das Geld nicht viel an dem Lebensstil der beiden ändern.

Was ändert sich auf dem Kanal? Linus Sebastian hat am 19. Mai 2023 in einem Video bekannt gegeben, dass er nach 10 Jahren zum 1. Juli als CEO der Firmen hinter dem Kanal, “Linus Media Group”, “Creator Warehouse” und “Floatplane Media”, zurücktreten werde.

Der neue Trailer von Clash of Clans landet in den YouTube-Trends auf Platz 1 – „Hoffentlich kommt irgendwann ein Film“

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Insert

You are going to send email to