Wie ihr den Limo-Service von GTA Online perfekt gegen Griefer nutzt

Das Casino von GTA Online bietet ein besonderes Feature, das effektiv gegen Griefer und Tryhards wirkt. Ihr solltet es nutzen!

Um was geht es? Wenn ihr ein Penthouse im Casino von GTA Online besitzt, habt ihr dadurch viele Vorteile. Neben dem Apartment direkt über dem Glücksrad gibt es auch eine Möglichkeit zur Schnellreise. Mit dem Feature gelangt ihr in Sekunden ans andere Ende der Map.

Perfekt, um vor Tryhards zu flüchten, die vorm Casino lauern. Oder auch, um schnell von A nach B zu kommen, ohne lange fahren zu müssen.

Spieler entwirft Map für Schnellreise

Was ist das für eine Map? Auf Reddit schreibt Spieler cyatt, dass er den Casino-Limousinen-Service super findet, aber Probleme hatte, sich die Orte für die Teleport-Ziele zu merken. Denn bei der Schnellreise werden nur die Namen der Zielorte angezeigt. Nicht, wo diese auf der Karte liegen.

Darum erstellte cyatt (via Reddit) eine Übersichtskarte und teilte diese mit der Community. Mehr als 8.000 Upvotes erhielt die Grafik innerhalb der ersten 18 Stunden.

Warum ist die Karte wichtig? Ein Nutzer kommentiert, dass er die Funktion der Schnellreise immer nutzt, um vor nervigen Mitspielern zu flüchten.

„Ich nutze das immer, um Tryhards zu entkommen. Die denken, ich verlasse das Casino, aber eigentlich bin ich dann an der Spitze der Karte.“

Oft passiert es, dass Griefer vor dem Casino in GTA Online lauern. Vor den Ausgängen parken sie und warten, bis ihr aus der Tür kommt, um euch dann schnell zu erschießen. Wenn ihr dann plötzlich mit dieser Schnellreise an einem ganz anderen Ort auf der Karte erscheint, müssen sie euch erstmal wieder einholen. Ein entscheidender Vorteil für euch.

Also empfiehlt es sich auf der Flucht vor Griefern das Casino aufzusuchen und dann an einen weit entfernten Ort wie Paleto Bay zu teleportieren, um ganz einfach zu flüchten. Habt ihr es stattdessen mit Hackern zu tun, empfiehlt sich diese Waffe in GTA Online.

Ein anderer Spieler schreibt, dass er mit der Schnellreise immer direkt zu seinem Bunker in Chumasch reist.

Ideal, um gleich mit dem Geldverdienen weiterzumachen oder sich in Sicherheit zu verbunkern.

So funktioniert die Schnellreise im Casino

So ruft ihr die Limo: Wenn ihr euch ein Penthouse im Casino von GTA Online besorgt (gab es mit Twitch Prime kostenlos), schaltet ihr damit den Limo-Service frei. Darauf habt ihr Zugriff, wenn ihr in eurem Penthouse das Telefon nutzen oder mit Tom Connors im Eingangsbereicht des Casinos sprecht.

Im Menü wählt ihr dann einen Ort für die Schnellreise. Die Übersichtskarte oben zeigt euch, wo die Orte liegen.

Seid ihr sicher, wohin ihr euch teleportieren wollt, bestätigt ihr den Ort. Eine Cutscene mit einer Limousine erscheint. Nach nur wenigen Sekunden steht ihr dann am gewünschten Ort.

An diesem Telefon im Penthouse habt ihr Zugriff auf das Feature

So nutzt ihr die Limo überall auf der Map: Auf einen Limo-Service habt ihr überall auf der Map Zugriff. Öffnet dafür im Spiel das Handy und ruft euren Kontakt Ms. Baker an. Sie bietet euch die Möglichkeit, eine Limousine vorbeizuschicken, die euch kutschiert. Allerdings ist das keine Schnellreise, sondern funktioniert eher wie ein Taxi. Ihr sitzt im Auto, müsst aber nicht selbst fahren.

Mit einem Wegpunkt macht ihr dem Fahrer deutlich, wohin er euch bringen soll. Am Ziel angekommen steigt ihr aus der Limo. Eine gute Möglichkeit, zu reisen, wenn man mal kurz afk gehen muss.

Das Casino bietet außerdem eine Menge Missionen, die ihr spielen könnt. Um eine geheime Casino-Mission freizuschalten, müsst ihr aber erstmal hart saufen.