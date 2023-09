Firma kündigt Gamer-Nudeln mit Koffein: „Essen der Götter“

So fallen die Reaktionen aus: Der Beitrag des Nutzers kevinowdziej verzeichnet auf Reddit aktuell um die 2.800 Upvotes und 40 Kommentare. Ein Nutzer kommentiert den Beitrag damit, dass das Gericht doch längst „die billigste, schnellste und einfachste Mahlzeit auf dem Planeten“ sei und damit bereits perfekt für Gamer geeignet (via Reddit ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was das Design der „Cup Noodles“ betrifft, erinnert der bunte Becher an Gaming-Setups mit RGB-Beleuchtung und soll vermutlich genau diese Zielgruppe ansprechen. Auf Reddit wurde die Info über den neuen Gaming-Snack bereits aufgegriffen:

Was sind das jetzt für Nudeln? Nissin Group plant gleich zwei verschiedene Gerichte. So soll es neben Nudeln auch eine Curry-Variante mit Reis geben. Beide sollen „suppenfrei“ sein und die Gamer dadurch vor mit Brühe verschmutzten Händen und Gaming-Setups während des Spielens bewahren.

Insert

You are going to send email to