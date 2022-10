Neue KI könnte dafür sorgen, dass ihr bald individuelle Musik in CoD und WoW hören werdet

Activision Blizzard, die Firma hinter Call of Duty (CoD) und WoW, hat sich die Rechte an einem besonderen Patent gesichert. Dabei geht es vor allem um die Verbesserung der Nutzererfahrung. Dafür soll eine KI verantwortlich sein. Doch wie genau soll das funktionieren?

Ein angemeldetes Patent soll technische Erfindungen oder innovative Produkte vor unerwünschter Nachahmung schützen. Viele davon schaffen es nicht zwangsläufig zu einem finalen Produkt, doch einige Patente haben es zumindest in abgespeckter Form etwa auf die PS5 geschafft.

Nun wurde ein Patent von Activision Blizzard entdeckt, welches eine besondere Verbesserung für Spieler bringen soll. Dabei geht es um den Soundtrack, den ihr im Spiel hören müsst – wenn ihr die Musik nicht von vorneherein bereits abgeschaltet habt.

KI soll dafür sorgen, dass jeder Gamer individuelle Musik zu hören bekommt

Was ist das für ein Patent? Activision Blizzard hat ein Patent angemeldet. Dahinter steht die Idee, mit maschinellem Lernen individuelle Soundtracks für Spieler zu erstellen. Jeder Spieler soll also am Ende einen Soundtrack zu hören bekommen, der auf die eigene Situation abgestimmt ist.

Was steckt genau dahinter? Activision Blizzard schreibt in der Patentanmeldung von einer „Dynamische[n] Erzeugung und Modulation von Musik auf der Grundlage von Spielereignissen, Spielerprofilen und/oder Spielerreaktionen.“

Das bedeutet: Kämpft ihr gerade gegen einen bestimmten Boss oder steht ihr gerade stark unter Druck durch das Spiel, dann kann die KI darauf reagieren und euch die passende Musik einspielen. Auf diese Weise kann sie eure Gefühle betonen oder Emotionen noch einmal verstärken.

Laut Patent soll die Software die „Stimmung“ des Ortes, wo sich der Spieler im Game gerade aufhält, untersuchen und dann entsprechende Musik erzeugen. Für Gamer, die ohnehin die Musik direkt zu Beginn des Spiels abschalten, dürfte dieses Patent nur wenig relevant werden. Für alle anderen bedeutet das aber, noch tiefer ins Spielgeschehen versinken zu können. Im Fachterminus nennt man das „Immersion.“

Wann so diese KI-Technik kommt, ist bisher unbekannt

Wann soll diese Technik in die Spiele kommen? Da es sich hier bisher nur um ein Patent handelt, könnt die Durchsetzung noch etwas dauern. Häufig melden Hersteller nur Patente an und „lassen sich dann Zeit“ bei der Umsetzung.

Weitere interessante Patente: Nicht alle Patente sorgen für Begeisterungsstürme unter den Gamern. So hatte Sony damals ein Patent vorgestellt, was für große Aufregung sorgte. Denn hier wurde die Option vorgestellt, dass Zuschauer darüber bestimmen sollten, wer an einem Match teilnehmen darf und wer gekickt werden solle:

