Twitch: Streamerin verursacht vorzeitiges Ende einer 50.000 $ teuren Party – Kollegen kritisieren Alkoholmissbrauch

Am 12. März 2023 fand neben den Academy Awards eine weitere Preisverleihung statt: Die Streamer Awards, veranstaltet von der Twitch-Streamerin Blaire “QTCinderella” (28). Die anschließende Party musste jedoch nach einem betrunkenen Auftritt der Streamerin Rebecca “JustAMinx” (26) abgebrochen werden.

Was war das für eine Party? Die Streamer Awards sind eine Preisverleihung, bei der Streamer in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet werden. Veranstaltet werden sie seit 2022 von der Twitch-Streamerin QTCinderella.

Die diesjährigen Streamer Awards fanden am 12. März 2023 statt und waren mit bis zu 354.755 Zuschauern ein Erfolg (via sullygnome). Die anschließende Party musste jedoch vorzeitig abgebrochen werden: Eine offenbar betrunkene Twitch-Streamerin hatte sich ziemlich daneben benommen, sie besteht jedoch darauf, einen epileptischen Anfall erlitten zu haben.

Betrunkener Auftritt führt zum Abbruch der After-Party

Was geschah auf der Party? Dazu gibt es unterschiedliche Aussagen. QTCinderella, die Veranstalterin der Streamer Awards, äußerte sich zu dem Vorfall und erklärte, sie habe die After-Party als sicheres und kontrolliertes Event geplant, das sei offenbar fehlgeschlagen.

Laut QTCinderella soll JustAMinx sowohl bei den Awards als auch bei der anschließenden Party durch betrunkenes Verhalten aufgefallen sein. Sie soll versucht haben, Heizgeräte in den Pool zu werfen. Die Security habe schließlich versucht, die 26-Jährige von der Feier zu entfernen.

Dabei sei sie auf den Boden gefallen und habe vorgegeben, nicht länger laufen zu können. Ihre Begleitung habe daraufhin Rettungskräfte verständigt und die Feier, welche in einem Wohngebiet stattfand, sei aufgrund des Lärms und der Einsatzkräfte abgebrochen worden.

Das Haus, das als Veranstaltungsort genutzt worden war, soll QTCinderella 50.000 $ gekostet haben, die sie damit verloren habe (via YouTube).

Wie sieht JustAMinx die Situation? Die Streamerin besteht darauf, einen epileptischen Anfall auf der Party erlitten zu haben, nachdem jemand sie geschubst habe. Sie habe sich also nicht absichtlich zu Boden fallen lassen und auch nicht so getan, als könne sie nicht mehr laufen.

Streamerinnen streiten sich auf Twitter

Auf Twitter kam es am folgenden Tag zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Streamerinnen. Auf ihrem Zweit-Account schrieb JustAMinx, es habe sich um den schlimmsten Krampfanfall gehandelt, den sie seit ihrem 15. Lebensjahr erlebt habe, sie versuche immer noch, ihre Erinnerung an die vergangene Nacht zurückzuerlangen.

Eine Twitter-Nutzerin wies darauf hin, dass die 26-Jährige dennoch betrunken gewesen sei, auch wenn es sich um einen echten Anfall gehandelt habe. Die Streamerin wollte offenbar kein Fehlverhalten eingestehen: Sie habe angenommen, es sei in Ordnung, sich auf einer Party zu betrinken, da sei sie wohl falsch gelegen.

QTCinderella antwortete auf die Tweets, indem sie Screenshots von einem Gespräch zwischen sich und JustAMinx veröffentlichte. Daraus geht hervor, dass die Streamerin unter der Bedingung zu den Awards eingeladen worden war, nicht zu trinken.

Sie sei jedoch bereits während der Awards-Show so betrunken gewesen, dass sie beinahe rausgeflogen wäre. QTCinderella hoffe, die 26-Jährige würde das als Weckruf sehen und sich helfen lassen (via Twitter). JustAMinx war bereits in der Vergangenheit durch ihren Alkoholkonsum aufgefallen und hatte auch schon einen Twitch-Bann erhalten, nachdem sie im Stream betrunken aufgetreten war.

Du warst vor der After-Party betrunken. Ich hätte dich fast aus der Show werfen lassen, weil du gebrüllt hast und alle in Verlegenheit gebracht hast. Ich habe alles mit dir versucht. Entzugsklinik. Alles. Ich hoffe, das ist dein Tiefpunkt. Lass dir helfen.

JustAMinx lenkte schließlich ein und entschuldigte sich, QTCinderella solle ihr die Rechnung für die Party schicken (via Twitter). Später beteuerte sie, tatsächlich einen epileptischen Anfall erlitten zu haben, das sei jedoch keine Entschuldigung für ihr Verhalten.

Braucht die Streamerin professionelle Hilfe?

Was sagen andere Streamer? Einer der größten Streamer auf Twitch, der ehemalige Overwatch-Profi Félix “xQc” Lengyel warf den Menschen im Umfeld der Streamerin vor, nicht genug zu tun, um ihr zu helfen:

Die Leute versuchen zu helfen, aber sie helfen nicht wirklich. […] Ich weiß nicht, was wirklich passiert ist, das ist nur meine Sicht auf die Leute um Minx herum, im Laufe der Jahre. Die Leute sagen: “Hör auf zu trinken”, aber sie helfen nicht wirklich. xQc (via Twitter)

Auch in den Kommentaren auf Twitter zeigen sich viele besorgt um die Gesundheit von JustAMinx und wünschten ihr alles Gute. Sie forderten die Streamerin jedoch auch auf, mehr auf sich zu achten und Hilfe in Anspruch zu nehmen (via Twitter).

QTCinderella sprach in einem weiteren Stream vom 14. März erneut über den Vorfall auf der Party und rechtfertigte sich dafür, die Geschehnisse öffentlich zu machen.

Sie erklärt, JustAMinx sei eine ihrer besten Freundinnen gewesen, sie habe sich jedoch nicht länger von ihr ausnutzen lassen können.

Ich kann euch nicht sagen, wie viele Tränen ich darüber vergossen habe, meine beste Freundin daran [an die Sucht] zu verlieren. Sie ist nicht mehr dieselbe Person, sie ist verloren, weg. Ich habe alles versucht, ich meine alles.

Die 28-Jährige sagt, sie habe bereits eine Intervention organisiert, die Familie der Streamerin eingeschaltet und eine Reha organisiert. Nun habe sie sich entschieden, den Vorfall öffentlich zu machen, damit JustAMinx einsieht, dass sie Hilfe braucht (via Twitch).

Das Verhalten der Streamerin im letzten Jahr sei nicht einfach nur Content gewesen, es sei gefährlich.

Alkohol und Twitch erwiesen sich schon in der Vergangenheit als gefährliche Kombination. Diese Erfahrung musste auch der kanadische Streamer Dave Prezoh machen, nachdem er sich im Stream betrunken hatte und eingeschlafen war:

