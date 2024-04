„An der Spitze“ – Chef von PlayStation sagt, PS5 sei auf dem Weg, Sonys erfolgreichste Konsole zu werden

Sonys Strategie scheint seit 2023 zu sein, verstärkt auf Service-Games wie Destiny z u setzen, hat sich hier mit Bungie aber einen Problembären ins Haus geholt. Zumal Service-Spiele in den letzten Jahren bei Spielern in Ungnade gefallen sind: Flops wie Anthem, Marvel’s Avengers oder Suicide Squad haben viel Vertrauen gekostet.

Das steckt dahinter: Die PlayStation und Sony sind in einer herausfordernden Situation, nachdem Microsoft sich zuletzt mit Bethesda und Activision Blizzard so verstärken konnte und mit dem Xbox Game Pass ein starkes Pferd im Rennen hat.

Was wird aus Ryan? Ryan hatte PlayStation am 1. April 2019 übernommen und verlässt die Position jetzt am 1. April. Er geht in den Ruhestand. Insgesamt war er 30 Jahre bei Sony, 1994 begann er dort, mit 26.

Alles, was ihr zum neuen PS-Plus-Modell von Sony wissen müsst – In 2 Minuten

Woher kommen die Informationen? Jim Ryan war am 29. März im offiziellen PlayStation Podcast und hat dort in einer einstündiger Sendung einige interessante Statements abgegeben.

Der CEO von Sonys Videospiel-Spalte PlayStation, Jim Ryan, wird nicht länger der Boss sein. Doch bevor er sich zurückzieht, gibt er noch mal überraschende Fakten raus. So läuft der Verkauf der PlayStation 5 exzellent. Ryan sagt: Im Moment liege man an der Spitze.

