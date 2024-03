Er wurde mit 20 als totale Lusche berühmt: Jetzt ist er cool und wird vielleicht James Bond

Und jetzt wird er der neue James Bond? Zumindest mehren sich die Gerüchte. In einer Radioshow wurde jetzt Ex-Bond Pierce Brosnan danach gefragt, was er von Aaron Taylor-Johnson als Bond hält:

Wer ihn in Bullet Train sieht, 12 Jahre nach Kick-Ass, wird den schmächtigen Jungen kaum wiedererkennen, denn Taylor-Johnson ist jetzt ein harter Kerl, mit einer gewissen Ähnlichkeit zum Look von Ryan Gosling in The Nice Guys .

Aaron Tyler-Johnson könnte der neue James Bond nach Daniel Craig werden. Das wäre zumindest für Pierce Brosnan völlig okay. Dabei hätte man sich vor 14 Jahren wohl kaum vorstellen können, dass der heute 33-Jährige mal die Lizenz zum Töten erhälte. Denn 2010 spielte Aaron Tyler-Johnson in Kick-Ass das totale Opfer.

