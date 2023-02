Mit “It Takes Two” hat das schwedische Entwicklerstudio Hazelight ein Meisterwerk im Bereich der kooperativen Spiele geschaffen. Das Spiel begeistert nicht nur durch eine packende Geschichte und liebevoll gestaltete Charaktere, sondern vor allem durch die perfekt umgesetzte Koop-Mechanik. Das Beste daran: Aktuell gibt es “It Takes Two” für PS4/PS5 und Xbox One/Series X im Angebot bei Amazon für 19,99 Euro. Wer also Lust auf ein unvergessliches Spielerlebnis zu zweit hat, sollte sich dieses Schnäppchen nicht entgehen lassen.

Das perfekte Koop-Meisterwerk für ein unvergessliches Spielerlebnis

It Takes Two ist ein reines Koop-Abenteuer, bei dem ihr das Spiel entweder lokal auf der Couch oder online mit einer weiteren Person im Splitscreen erleben könnt. Und das Beste daran: Die zweite Person muss das Spiel nicht kaufen! Dank des Freundespasses kann einer das Spiel kaufen und zwei zocken. Und das auch übergreifend über die zwei aktuellen Konsolengenerationen hinweg. Das bedeutet PS4- und PS5-Besitzer können miteinander spielen. Dasselbe gilt für Xbox-One- und Series-X-Spieler.

Zusammen werdet ihr in die Rollen des Ehepaars Cody und May versetzt, die mit ihrer kleinen Tochter Rosie in einem kleine Vorstadt-Häusschen leben. Leider läuft die Beziehung zwischen den Eltern gerade sehr schlecht und sie beschließen sich scheiden zu lassen. Für Rosie bricht eine Welt zusammen und sie zieht sich im Haus zurück. Von ihrer Traurigkeit über die Nachricht von Cody und May übermannt, fallen ihre Tränen auf zwei selbst gebastelte Puppen. Wie durch ein Wunder werden ihre Eltern in genau diese Puppen verwandelt. Jetzt müssen Cody und May versuchen, ihre echten Körper zurückzubekommen. Und ganz nebenbei sollen sie mithilfe eines magischen sprechenden Buchs für Paartherapie ihre Ehe retten.

Das Gameplay von It Takes Two kombiniert ein lineares Action-Adventure mit einem 3D-Platformer, wobei sich Cody und May durch storytechnisch miteinander verwobene Schauplätze kämpfen, rätseln, rennen und hüpfen. Im Laufe ihrer Reise erhalten Cody und May von Hakim – dem sprechenden Liebesbuch – einzigartige Fähigkeiten, die ihnen dabei helfen, Hindernisse zu überwinden.

Cody kann beispielsweise bis zu drei Nägel verschießen, an denen sich May über eine tödliche Schlucht hangelt. May erhält dagegen einen Hammer, mit dem sie Gläser zertrümmern und Cody den Weg freimachen kann. In einer anderen Passage ist Cody mit einer Honigkanone ausgestattet, um klebrigen Nektar auf Wespen zu sprühen, welche May dann mit einer Streichholzkanone zur Explosion bringen kann.

Als eine Form der Gameplay-Auflockerung werdet ihr in regelmäßigen Abständen auch in Bosskämpfe verwickelt. Und nicht nur das, sondern komplett verrückte Bosskämpfe. Wer hätte gedacht, dass ihr gegen einen überdimensionalen Müllschlucker kämpfen oder euch in luftigen Höhen auf schmalen Brettern gegen euren Werkzeugkoffer zur Wehr setzen müsst? Die Kämpfe selbst sind mit überaus fairen Checkpoints versehen, und zwar alles andere als harte Brocken, jedoch durchaus keine Selbstläufer. Sie sind stets mit kooperativen Elementen versehen und vor allem eines: kreativ und spaßig.

Wenn ihr auf der Suche nach einem abwechslungsreichen, humorvollen Spiel mit viel Herz seid, das ihr mit eurem Freund oder Partner spielen könnt, dann gibt es kaum eine bessere Empfehlung als It Takes Two. Das Spiel eignet sich auch hervorragend, um Freunde und Familienmitglieder mit weniger Bezug zu Videospielen für sie zu begeistern.

