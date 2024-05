Intel wollte eine riesige Fabrik für Prozessoren in Deutschland bauen, doch jetzt machen Boden und die Steinzeit Probleme

Es gibt den ersten Trailer zu Call of Duty: Black Ops 6. Hier seht ihr erstmals, worum es in dem Shooter gehen wird.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Neue Konkurrenz für Intel: In den letzten Jahren hat Nvidia mit seiner Ausrichtung auf KI großen Erfolg gehabt. Doch im KI-Bereich lauern weitere Konkurrenten, die es auf Marktanteile abgesehen haben. Und das sind vor allem kleinere Unternehmen, von denen ihr bisher vermutlich nie was gehört habt: Vergesst Intel und AMD: Der nächste Gegner für Nvidia könnte eine Firma sein, von der Ihr noch nie gehört habt

Schwarzerde gehört zu den weltweit fruchtbarsten Böden und wird daher intensiv in der Landwirtschaft genutzt. Schwarzerde hat aber auch einen Nachteil: Er ist sehr weich und durchlässig. Normalerweise sind Schichten aus Schwarzerde etwa 40 cm tief in der Magdeburger Region, doch Intel hat einen Bauplatz erwischt, wo die Schwarzerde-Schicht bis zu 90 cm tief reichen soll.

Was ist das Problem mit dem Boden? Wie die deutsche Tageszeitung Volksstimme (hinter Paywall) berichtet, wollte Intel in einigen Monaten endlich mit dem Bau beginnen und dazu den Boden abtragen. Inzwischen hat sich bei einem Test herausgestellt, dass der Standort mehr Schwarzerde enthält als erwartet.

