In-Ear-Gaming-Kopfhörer für zu Hause und unterwegs: Hier bekommt ihr keine Druckstellen oder warme Ohren

Neben gutem Sound versprechen ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova unter anderem das Manko vieler Gaming-Headsets auszugleichen: den Komfort beim langen Tragen.

Jeder Gamer kennt das Problem, dass selbst hochwertige Over-Ear-Kopfhörer nach längerem Tragen mindestens etwas unangenehm werden, sei es durch Drücken oder Wärmeentwicklung.

Dafür hat ASUS im Frühjahr In-Ear-Gaming-Kopfhörer auf den Markt gebracht, die bauartbedingt diese Problematik nicht aufweisen, ohne laut Hersteller Kompromisse beim Sound einzugehen.

Die ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova gibt es jetzt erstmals merklich reduziert um 14 Prozent, zum neuen Tiefstpreis bei Galaxus. So günstig waren sie bisher noch nicht zu haben, doch es kommt noch besser.

Zwar hat unter anderem auch Amazon den günstigen Preis, aber nimmt im Gegensatz zu Galaxus nicht an ASUS’ aktueller Cashback-Aktion teil, bei der ihr bei Registrierung nochmal 40 Euro wiederbekommt.

Das bieten die ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova

ASUS’ In-Ears bieten eine Dual-Mode-Verbindung mit Bluetooth oder 2,4-GHz-USB-C-Empfänger mit laut Hersteller besonders niedriger Latenz und zuverlässiger Verbindung, die zudem zwei Geräte gleichzeitig koppeln kann.

Unterstützt wird hochauflösendes 24-Bit-Audio mit 96 kHz, verbessert durch die Dirac OpteoT-Technologie und in Verbindung mit KI-Mikrofonen per Knochenschall für präzise Sprachaufzeichnung und klare Kommunikation.

Ebenfalls mit an Bord ist Adaptive ANC mit Auto-Modus, basierend auf der Passform der In-Ears und der Form des Gehörgangs, der sich auch automatisch an den Umgebungslärm anpasst. Obendrein gibt es 46 Stunden Akkulaufzeit mit kabellosem und schnellem Aufladen in der Hülle sowie Aura RGB-Beleuchtung.

ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova für 197,84 Euro statt 228,90 Euro UVP bei Galaxus (Cashback beachten!)

Im Test: Die Webseite Gamezoom hatte die ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova auf dem Prüfstand und mit 91 Prozent bewertet.

Mit einem Verkaufspreis von knapp 220 Euro sind die neuen In-Ears von ASUS wirklich kein Schnäppchen – doch als ambitionierter Zocker wird man definitiv seine Freude mit dem Audio-Produkt haben. Für die ROG Cetra True Wireless Speednova sprechen die hochwertige Verarbeitung (In-Ears und Ladecase), der hohe Tragekomfort und die schicke RGB-Beleuchtung. Auf der technischen Seite begeistern die latenzfreie 2.4-GHz-Funktechnologie, der moderne LC3+ Codec, die Dirac Opteo Unterstützung, der automatische ANC-Modus, die lange Akkulaufzeit und last but not least die simultane Nutzung mittels Bluetooth. Auch bei der Akustik kann unser Testmuster überzeugen: Klare Höhen, stimmige Mitten und ein dynamischer Bass laden förmlich zum Anhören von Musik oder Zocken ein. Zusätzliches Lob gibt es für die umfangreiche und übersichtliche App. Gamezoom

Pro wertige Verarbeitung (In-Ears und Ladebox)

klare Höhen und saubere Mitten, dynamischer Bass

perfekt zum Zocken geeignet (latenzfrei)

ordentliche Akkulaufzeit, Schnellladefunktion

Reichweite

LC3+ Codec

Dirac Opteo Surround Sound

simultane Nutzung (2.4-GHz-Funk und Bluetooth)

automatischer ANC-Modus hoher Tragekomfort (geringes Gewicht)

gutes Mikrofon

anpassbare RGB-Beleuchtung (In-Ears und Ladecase)

umfangreiche und übersichtliche App Contra teuer

kurzes USB-C-Kabel

