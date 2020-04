Das Action-RPG Honkai Impact 3rd wird mit seinem bisher größten Update interessant für jeden, der auf schnelle Action, harte Kämpfe und schicke Optik steht. Das Update „Dawn of Glory“ lockt mit neuen Inhalten und einer riesigen Open World.

Was ist Honkai Impact 3rd? Das Free2Play Action-RPG Honkai Impact 3rd ist der dritte Teil der Houkai-Serie vom chinesischen Mobile-Entwickler miHoYo. Es verbindet Gameplay von Hack’n’Slay mit Elementen von Simulationen und bietet Minigames aus den Genres Bullet Hell, Shoot ‚em up, Dungeon Crawler und Platformer/Arcade. Das Spiel gibt es sowohl Mobile für Android und iOS als auch als PC-Version.

Honkai Impact 3rd spielt auf einer alternativen Erde, auf der die namensgebenden „Honkai“ (übersetzt etwa: Kollaps, Zusammenbruch) Menschen verderben und zu Untoten machen. Sie verfügen ebenfalls über die Macht, Menschen zu „Herrschern“ mit gottgleichen Fähigkeiten zu machen.

Gegen diese Herrscher kämpft die europäische Organisation „Schicksal“, deren Kommandant ihr nun seid. Ihr befehligt und kämpft mit verschiedenen „Valkyrja“, die alle ihre eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften besitzen.

Im Verlauf des Spiels sammelt ihr immer mehr dieser Charaktere und baut euch mit ihnen Dreier-Teams, mit denen ihr Missionen bestreitet, eine offene Welt erkundet oder deren Geschichte ihr im Modus „Chronicles“ erforscht.

Das steckt hinter Honkai: Die ganze Welt von Honkai ist weit größer als das Spiel selbst. Erweiternd zum Spiel gibt es eine Anime-Serie, mehrere Mangas/Manhuas und etliche Videos mit hohem Produktionswert.

Wer sich gerne in der Welt seines Spiels verliert und mehr erfahren will, hat dadurch massenhaft Gelegenheit, sich mit Bewegtbildern und Lesestoff zu versorgen.

Es erscheinen regelmäßig CGI-Animationen und animierte Kurzfilme, die die Geschichte des Spiels und des Universums vertiefen. Seht selbst:

Wer sich Honkai Impact 3rd ansehen sollte

Was ist das für ein Genre? Das Gameplay ist Action-getrieben und erfordert von euch das Verketten von Angriffen zu Combos, aktives Ausweichen und das Kontern von Gegnern mit der richtigen Eigenschaft eurer Valkyrja über ein Schere-Stein-Papier-Prinzip.

Dabei seid ihr nicht nur am Kämpfen. Im „Dorm“ habt ihr die Möglichkeit, ein eigenes Zimmer für eure Valkyrja einzurichten, das ihr sogar für andere Spieler ausstellen könnt. Ihr könnt so mit den Spielfiguren außerhalb der Kämpfe interagieren und euch mehr mit ihnen beschäftigen.

Honkai Impact 3rd bietet ebenfalls Multiplayer-Modi:

in „Co-Op Raids“ könnt ihr mit Freunden gemeinsam legendäre Waffen freispielen

die „Memorial Arena“ lässt euch gegen hochstufige Bosse antreten, um euch einen Rang zu verdienen

in „Dirac Sea“ versucht ihr, so weit wie möglich durch einen Spießrutenlauf zu kommen, um den Highscore zu knacken

Um neue Valkyrja, Waffen oder Gegenstände freizuspielen, braucht ihr entweder Belohnungen aus Missionen oder könnt sie euch gegen Währungen kaufen. Dabei kommt ein besonders in Asien beliebtes Gacha-System zum Tragen, bei dem ihr zufällige Gegenstände aus Lootboxen zieht.

Für welche Spieler eignet es sich? Da Honkai Impact 3rd vor allem Action-lastig ist, sollten sich Fans von Action-RPGs wie der Diablo-Reihe das Spiel ansehen, insbesondere, wenn sie Action für unterwegs suchen.

Die Interaktionen mit den Valkyrja als auch das Sammeln und Craften von Gegenständen ist dabei ähnlich wie beliebte Mobile-Games wie Azure Lane oder eines der erfolgreichsten Mobile-Games der Welt, Fate/Grand Order. Fans und Interessenten dieser Games sollten sich auch Honkai ansehen.

Die 5 aktuell erfolgreichsten Mobile-Spiele der Welt auf iOS und Android

Wer generell gerne mobil zockt und das auch gerne mit mehreren Spielern oder Freunden zusammen, sollte dem Spiele ebenfalls eine Chance geben. Die Multiplayer-Features und das Gameplay machen es ideal fürs Zocken unterwegs.

Neuer DLC: „Dawn of Glory“ und “A Post-Honkai Odyssey”

Darum lohnt sich der Einstieg jetzt: Mit der Version 3.8 sind seit dem 2. April neue Features und Inhalte in Honkai Impact 3rd zu finden. Mit dem neuen Content habt ihr noch mehr zu entdecken und eine vollkommen neue Open World, die ihr erforschen könnt.

Um das neue Update voll ausschöpfen zu können, raten die Entwickler allerdings dazu, es auf dem PC zu spielen. Es erfordert etwas mehr Leistung als Updates zuvor.

Neue DLC-Inhalte und Gameplay

Mit „A Post-Honkai Odyssey“, einer neuen Open World, werden Kämpfe in der Luft ein wichtiger Aspekt des Spiels. Statt euch auf dem Boden mit Zombies zu kloppen, verlagert sich das Gameplay nun in luftige Höhen.

Als besonderes Highlight könnt ihr beim Luftkampf und in den kämpfen generell eure Angriffe zu starken Combos verketten – sogar zwischen den unterschiedlichen Helden, die ihr nutzt!

Wechselt während einer Angriffskette zwischen euren eingesetzten Valkyrja oder dem neuen Helden “The Man”, um eure Gegner mit einem Schlaghagel an Fähigkeiten in den Boden zu stampfen – oder in der Luft zu zerfetzen. Schaut euch hier Gameplay der neuen, mächtigen Combos an:

Neue Story

Eure Fähigkeiten im Luftkampf könnt ihr in der neuen Open World unter Beweis stellen.

Dort spielt ihr eine Spezialeinsatztruppe acht Jahre nach den Geschehnissen von Honkai und versucht, hinter die Geheimnisse von St. Fountain, der Stadt der Wiedergeburt, zu kommen und trefft auf neue Bosse, die es zu besiegen gilt.

„A Post-Honkai Odyssey“ wird das größte Update, das Honkai Impact 3rd bisher erhalten hat.

Neue Valkyre – Durandal

Das Portfolio eurer Kämpfer erweitert sich mit „Dawn of Glory“ um die Valkyre Durandal. Diese hat eine neue, einzigartige Waffe, mit der sie sich von jeder vor ihr erschienenen Valkyre unterscheidet.

Ihre Fähigkeiten umfassen schnelle Stoßangriffe und Feuer, mit denen sie Gegnern Schaden zufügt und sie kontrolliert oder ihre Verbündeten verstärkt. Dazu nutzt sie ihren riesigen Speer, mit dem sie Gegner verbrennen, herumwirbeln und auf andere Feinde schleudern kann. Gameplay seht ihr hier im offiziellen Trailer: