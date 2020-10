Hearthstone: Alles, was ihr zum kommenden „Battle Pass“ wissen müsst

So wird das Erfolgssystem: Hearthstone bekommt ein umfangreiches Achievement-System mit mehreren Kategorien, das regelmäßig erweitert werden soll. Gespeichert wird dabei so ziemlich alles, was ihr im Spiel macht. Einige Erfolge sind eher übergreifend, während andere ziemlich speziell sind. Die Entwickler haben ein paar Beispiele genannt:

Übrigens: Die großen Event-Quests blockieren künftig keinen eurer normalen Quest-Slots mehr. Ihr müsst also keine Angst haben, dass Event-Quests eine normale Daily-Quest „überschreiben“. Das wird in Zukunft nicht mehr geschehen.

So ändern sich Quests: Künftig habt ihr in Hearthstone nicht mehr nur drei tägliche Missionen, sondern auch noch drei wöchentliche.

