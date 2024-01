Wenn ihr mir vertraut, schaut Euch Hazbin Hotel an – Ihr werdet es nicht bereuen

MeinMMO-Dämon Cortyn ist einer neuen Serie verfallen, auf die 7 Jahre gewartet wurde. Hazbin Hotel erfüllt alle Erwartungen, ist aber definitiv nichts für Kinder.

Wer meine Artikel ein wenig aufmerksam verfolgt, der weiß, dass ich Serien abseits von Anime nur wenig abgewinnen kann. Ich muss mich dazu durchringen, anderen Dingen eine Chance zu geben – mit einer großen Ausnahme. Die animierte Serie „Helluva Boss“ auf YouTube hatte mich maßlos begeistert und auch die Pilot-Folge zu „Hazbin Hotel“, von der gleichen Autorin hat mich sofort in den Bann gezogen.

Entsprechend groß war meine Vorfreude, als es hieß, dass Hazbin Hotel nach fast einem Jahrzehnt Wartezeit endlich eine vollumfängliche Serie auf Amazon Prime bekommt.

Vor einigen Tagen ist Hazbin Hotel auf Amazon Prime veröffentlicht worden und um es kurz zu machen: Hazbin Hotel ist deutlich besser, als ich erwartet hatte.

Ich hatte immer die Sorge, dass der vulgäre, düstere Charme der Pilot-Folge von vor 7 Jahren verloren geht und von Amazon glattgebügelt wird, um ein breiteres Publikum anzusprechen und nicht ganz so anstößig zu sein. Ich bin mehr als glücklich, dass ich sagen kann: Das ist absolut nicht der Fall.

Hazbin Hotel kennt keine Gnade, keine Tabus und ist genauso düster, vulgär und zugleich liebenswert, wie von den Fans erwartet.

Hazbin Hotel: Ein Ausweg aus der Hölle

Die Handlung von Hazbin Hotel ist schnell erklärt. In der Hölle kommt es regelmäßig zur Überpopulation. Um das in den Griff zu kriegen, schickt der Himmel einmal pro Jahr seine Exorzisten hinab, um möglichst viele Dämonen und Höllenbewohner endgültig zu vernichten.

Charlie Morningstar, die Tochter des Oberdämonen Luzifer, ist davon nicht sonderlich begeistert. Sie will, dass das jährliche Morden ein Ende findet und den Bewohnern der Hölle eine Chance geben, sich zu bessern und in den Himmel aufsteigen zu können. Daher gründet sie das „Happy Hotel“, bei dem Sünder ihre Taten bereuen und zu besseren Seelen werden sollen.

Während Charlie zusammen mit ihrer Freundin Vaggie, einem mächtigen dämonischen Verbündeten Alastor und dem Porno-Star Angel Dust versucht, ihr Hotel ans Laufen zu bekommen, spielt sich im Hintergrund aber eine viel größere Bedrohung ab. Denn den Dämonen ist es gelungen, zum ersten Mal einen der angreifenden Engel zu töten, sodass die Idee eines Krieges von Himmel gegen Hölle im Raum steht. Gleichzeitig entscheidet der Himmel, nicht mehr jährlich, sondern bereits alle 6 Monate die Säuberung durchzuführen – und zeigt sich wenig kooperativ mit Charlies Plänen.

Charlie ist eindeutig zu cute für die Hölle.

Was macht Hazbin Hotel so grandios?

In der Hoffnung, euch nicht nach diesem Satz direkt zu verlieren: Hazbin Hotel ist mehr ein Musical als eine gewöhnliche Serie.

Jede Folge hat ein oder zwei längere Gesangseinlagen und die tragen ungeheuer zum Charme der Serie bei. Denn während Charlie im Herzen so etwas wie eine singende „Disney-Prinzessin“ ist, so ist ihr Umfeld doch alles andere als harmonisch. Dämonen, die sich gegenseitig das Hirn wegpusten, Sex und Verkommenheit an jeder Ecke und Schimpfworte im Dauerfeuer zeigen deutlich, wie deplatziert Charlie eigentlich in ihrem Job als Prinzessin der Hölle ist.

Nicht alles, was Charlie in der Hölle zu sehen bekommt, bereit ihr Freude.

Doch all die Charaktere sind facettenreich und zumeist viel tiefgründiger, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Der Porno-Dämon Angel Dust, der so ziemlich jedem, der es hören (oder nicht hören) will sagt, dass er gerne „Schwänze lutscht“ oder bei körperlicher Misshandlung ein verschmitztes „Härter, Daddy!“ raushaut, entpuppt sich als ziemlich gebrochene Seele, gefangen zwischen Drogenkonsum und dem Rausch, von anderen begehrt zu werden, während er sich eigentlich jeden Tag in den Schlaf weinen muss, überwältigt von seinem eigenen Elend.

Selbst vermeintlich irrelevante Nebencharaktere wie der Engel Adam oder die höllischen Overlords blühen bei ihren Gesangseinlagen auf und wirklich jeder einzelne Song ist richtig stark – zumindest in der englischen Fassung:

Doch die Songs sind nicht alles. Obwohl das Konzept von Himmel und Hölle schon ein paar Jahrtausende alt ist, hat Hazbin Hotel hier viele frische Ideen, die vor allem durch die Charaktere gezeigt werden. Es hat eine tiefgreifende Hintergrundgeschichte und nach jeder Folge denkt man, gerade nur die Spitze des Eisbergs richtig begriffen zu haben.

Egal ob es Alastor der „Radio-Dämon“ ist, bei dem sich in besonders gruseligen Momenten sogar der Zeichenstil der ganzen Serie wandelt oder die klischeehaften „Vees“, die mit klugem Marketing und Medienkontrolle die Bevölkerung unterwerfen wollen – sie alle haben ihren ganz eigenen Stil und spürbare Motivationen, die nicht sofort offensichtlich sind.

Dabei gelingt es Hazbin Hotel oft erstaunlich schnell zwischen Albernheit und urplötzlich dramatischen, emotionalen Momenten zu wechseln – das war auch schon bei „Helluva Boss“ eine Stärke und die hat man sich offenbar bewahrt.

Hazbin Hotel – Auch auf Deutsch richtig gut

Weil mir die Serie so gut gefallen hat, habe ich mir die Episoden danach nochmal auf Deutsch angeschaut, um mir auch zu der Synchronisation eine Meinung bilden zu können.

In den allermeisten Momenten war ich positiv überrascht. Die Stimmen passen und stehen dem englischen Original in kaum etwas nach. An manchen Stellen tut der Serie eine deutsche Übersetzung sogar richtig gut, weil einige Beleidigungen oder Konflikte im Deutschen noch einen Ticken „härter“ wirken.

Allerdings ist die deutsche Übersetzung nicht perfekt. Am auffälligsten ist hier wohl, dass der Charakter Angel Dust von zwei Sprechern gesprochen wird – einem während der Dialoge (Hannes Maurer) und einer anderen während der Lieder (Laura Leyh). Beide machen ihre Sache einzeln gesehen gut, aber der Unterschied zwischen den Stimmen reißt einen kurz aus der Serie raus. Über diese Passagen stolpert man ein bisschen, weil die Veränderung in der Stimme doch deutlich herauszuhören ist.

Angel Dust ist einer der vielseitigsten und dramatischten Charaktere – leider ist sein Song im Deutschen nicht ganz gelungen.

Das ist leider nahtlos mit dem zweiten Problem verbunden – während viele der Lieder richtig gute, deutsche Übersetzungen haben, ist gerade das von Angel Dust gesungene Lied „Poison“ (YouTube) in der deutschen Variante einfach nicht gut geworden. Die Übersetzung sind hakelig, der Text passt nicht wirklich zur Aussage des englischen Songs und zu keinem anderen Zeitpunkt ist das Gefälle zwischen dem englischen Original und der deutschen Synchro so deutlich.

Abseits dieses einen Songs ist die Übersetzung allerdings grandios – sie ist genauso vulgär, gnadenlos und ohne Blatt vorm Mund, wie das Original. Tatsächlich finde ich, dass einige Sätze im Deutschen sogar noch fieser sitzen als im Englischen. Aber vergleicht mal:

Englisch: „Can’t wait a whole year to slaughter those little cunts, I know it’s just been a week – but we’ll be back in six months!“

Deutsch: „Euch Fotzen zu schlachten, das ist so wunderbar. Darum vergeht bis wir kommen, jetzt nur noch ein halbes Jahr!“

Da dachte ich mir bei der Wortwahl schon „Hui, sie machen keine Abstriche“ – und es tut der Serie gut. Die Welt von Hazbin Hotel ist nunmal die Hölle voller skurepelloser Sünder, die kein Blatt vor den Mund nehmen und dass man hier im Deutschen sogar noch eine Schippe drauflegt, passt einfach. Immerhin sind Schimpfworte im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch doch etwas seltener als im amerikanischen Umfeld, wo “Fuck” einfach ein Füllwort geworden ist.

Der Radiodämon Alastor ist creepy – aber auch verdammt cool.

Am Ende ist Hazbin Hotel aber deutlich mehr als seine vulgäre Wortwahl. Denn obwohl es um notgeile Dämonen, einen Konflikt zwischen Himmel und Hölle und jede Menge Grausamkeiten geht, stehen hinter all dem extrem detaillierte, facettenreiche Charaktere und zumeist sogar lehrreiche Moralvorstellungen.

Wenn ihr in diesem Jahr auf nur eine einzige von meinen „seltsamen Empfehlungen“ hören wollt – dann schaut Euch Hazbin Hotel auf Amazon Prime an. Die 7 Jahre alte Pilot-Folge gibt es umsonst auf YouTube und auch die erste Folge der Amazon-Staffel gibt es (auf Englisch) kostenlos, ebenfalls auf YouTube:

Ach – und falls das bisher aus irgendeinem Grund nicht vollkommen offensichtlich gewesen sein sollte. Hazbin Hotel ist natürlich nichts für Kinder, auch wenn es eine „Zeichentrick-Serie“ ist. Themen wie sexueller Missbrauch, Genozid, Sexismus, Gewalt und Drogen sind hier an der Tagesordnung – aber was hätte man von der Hölle auch anderes erwartet?

Trotz dieser harten Szenen geht Hazbin Hotel mit den Thematiken nicht leichtfertig um oder bringt sie nur, um jetzt einen Schock-Moment zu setzen – dennoch sollte man vorbereitet sein, auf was man sich hier einlässt.

Wenn Euch die beiden Episoden nicht überzeugen sollten – dann geht doch dahin, wo die Engel wohnen.