Twitch-Streamer erklärt, warum er 500.000 $ für einen einzigen Stream ablehnte

Der 31-jährige Hasan “HasanAbi” Piker ist auf Twitch hauptsächlich für seine politischen Kommentare bekannt. Er gilt als “Saubermann” und verortet sich ziemlich links, von daher dürfte es wenige überraschen zu erfahren, dass er ein Poker-Sponsoring abgelehnt hat. Dabei hatte der Streamer gar keine moralischen Bedenken.

Was ist das für ein Streamer? Der Polit-Streamer HasanAbi ist ausgesprochener Kritiker von Glücksspiel auf Twitch und sprach sich sogar für ein Verbot aus. Seine Haltung ließ ihn wohl ins Visier des Streamers Tyler “Trainwreck” Niknam geraten.

Trainwreck wurde mit Glücksspiel riesig auf Twitch und scheint einen Narren an HasanAbi gefressen zu haben. Er bezeichnet den Polit-Streamer immer wieder als Heuchler.

Wenn ihr wissen wollt, wer vor HasanAbi und Trainwreck ganz groß war, werft einen Blick ins Video:

Wie kam es zu den Aussagen? Aktuell liegen sich die beiden in den Haaren, weil Trainwreck sich über eine Spende in Höhe von 50.000 US-Dollar lustig machte, die HasanAbi zu einer von ihm organisierten Spenden-Aktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien beitrug. Das sei nur ein sehr kleiner Anteil gewesen und entspreche auch nur einem kleinen Teil seines Einkommens, so Trainwreck.

In einem Stream vom 21. März ging HasanAbi auf die Kritik ein und erklärte, er verdiene auch einfach nicht so viel wie Trainwreck. Dabei kam der Streamer auch auf den ausgeschlagenen Deal über 500.000 $ zu sprechen.

Als Polit-Kommentator verdient man einfach nicht so viel

Wie verteidigt sich HasanAbi? Der Streamer verrät, trotz vergleichbaren Zuschauerzahlen einfach nicht so viel zu verdienen, wie Trainwreck. In den letzten 365 Tagen (Stand: 22.03.2023) kam HasanAbi im Schnitt auf 30.456 Zuschauer, während der Glücksspiel-Streamer bei 27.155 liegt (via sullygnome).

Woran liegt das? HasanAbi erklärt, dass er oft große Sponsoren ablehne, daher hätten seine Streams auch vergleichsweise wenig Werbung. Tatsächlich habe er sogar einmal ein Angebot über 500.000 $ abgelehnt. Den Clip haben wir euch hier eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Eine halbe Million Dollar für ein Poker-Spiel

Was war das für ein Angebot? Wie der Streamer berichtet, sei ihm eine halbe Million Dollar für einen einzigen Poker-Stream angeboten worden. Den hat er offenbar nicht aus moralischen Bedenken abgelehnt, sondern weil er sich nicht blamieren wollte:

Ich habe nicht einmal ein verdammtes Problem mit Poker. Ich weiß einfach nicht, wie man spielt.

Dass er überhaupt über das Angebot spreche, sei eine absolute Ausnahme, so HasanAbi, es sei “das erste und letzte Mal”. Der Streamer versichert seinen Zuschauern jedoch, dass es sich um ein echtes Angebot gehandelt habe.

Die Zurückhaltung von HasanAbi, über Geld zu sprechen, ist verständlich, denn das hat sich für den Streamer als heikles Thema erwiesen. Denn der Kapitalismus-Gegner hat ein gewisses Faible für die schönen Dinge im Leben, wie teure Autos und große Häuser – was regelmäßig seine Kritiker auf den Plan ruft.

Twitch-Streamer schimpft über Reiche, gönnt sich Porsche für 180.000 €: „Bin doch nicht Sozi-Jesus“